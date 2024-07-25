ExaGrid和StorIT宣布建立战略合作伙伴关系

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ExaGrid®提供业界唯一具有保留时间锁定功能的分层备份存储解决方案，包括非面向网络的分层（创建分层气隙）、延迟删除和勒索软件恢复的不变性。该公司今天宣布已开始与中东和北非地区领先的企业IT产品和解决方案增值分销商StorIT Distribution之间的全新战略合作伙伴关系。

StorIT Distribution高级总监Subi Antony先生表示：“ 我们坚信，与ExaGrid的这一合作关系将为我们的合作伙伴开启巨大的市场机会，以解决该地区组织在现代数据备份和恢复需求方面的痛点。”

StorIT与ExaGrid合作，将通过其分层备份存储解决方案帮助组织获得全方位的安全数据备份，从而实现快速勒索软件恢复。我们将共同致力于为组织配备尖端技术，以保护其关键数据资产免于不断变化的网络威胁。

ExaGrid欧洲、中东和非洲以及亚太地区销售副总裁Andy Walsky表示：“ ExaGrid很高兴与StorIT合作，进一步扩大ExaGrid分层备份存储在中东的供应。我们期待与StorIT及其合作伙伴网络合作，为该地区的组织提供我们独特的解决方案，帮助它们解决备份存储方面的所有挑战，并以较低的前期成本和长期成本提供快速的性能表现、全面的安全性、勒索软件恢复、横向扩展架构和行业领先的支持。”

关于StorIT：

StorIT是一家领先的增值分销商，专门在中东和北非地区提供企业IT产品和解决方案。凭借二十多年的经验，我们在数据可用性和数据管理、超自动化和人工智能、网络自动化和网络弹性解决方案、应用程序检测和响应解决方案领域提供量身定制的解决方案。公司总部位于阿联酋迪拜，并在沙特阿拉伯和卡塔尔设有战略性当地办事处，通过我们在中东和北非地区广泛的经销商渠道网络，为中小企业和大型企业的多样化需求提供服务。我们的核心竞争力包括先进的技术技能、深入的行业知识和全面的市场经验。此外，我们还为客户提供售前咨询、项目评估、解决方案规划和设计、技术实施和部署服务。如需了解更多信息，请访问www.storit.ae或发送电子邮件至info@storit.ae。

关于ExaGrid

ExaGrid提供分层备份存储产品，具有独特的磁盘缓存着陆区、长期保留存储库、横向扩展架构和全面的安全特性。ExaGrid的着陆区可实现超快的备份和还原速度以及即时虚拟机恢复。存储库层极大降低了长期保留成本。ExaGrid的横向扩展架构包括全套设备，并确保随着数据的增长提供固定备份期限，从而避免成本高昂的叉车式升级和计划中的产品过时淘汰。ExaGrid提供独有的两层备份存储方法，且具有非面向网络的分层（分层气隙）、延迟删除和不可变对象，可帮助从勒索软件攻击中恢复。

ExaGrid 在以下国家和地区设有实体销售和售前系统工程师：阿根廷、澳大利亚、荷比卢、巴西、加拿大、智利、独联体、哥伦比亚、捷克共和国、法国、德国、中国香港、印度、以色列、日本、墨西哥、北欧、波兰、葡萄牙、卡达尔、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、西班牙、土耳其、阿拉伯联合酋长国、英国、美国和其他地区。

请访问 exagrid.com 或在 LinkedIn 上与我们活动。如需了解我们客户的亲身ExaGrid体验，并了解为什么他们目前在备份存储上花费的时间大大减少，请阅读 客户成功案例 。ExaGrid为其+81的NPS得分而自豪！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的注册商标。所有其他商标均为各自持有人的财产。

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