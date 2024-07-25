Corpay Cross-Border被指定為世界田總官方外匯供應商

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球企業支付領域的領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)欣然宣布，Corpay的Cross-Border業務部門已與世界田徑總會（簡稱「世界田總」）達成協議，成為其官方外匯(FX)供應商。世界田總是田徑運動的國際管理機構，涵蓋田徑、越野跑、公路跑、競走、山地跑和超跑等比賽項目。

透過此次合作，世界田總和更廣泛的世界田徑大家庭*將可使用Corpay Cross Border的創新解決方案，以協助減輕其日常業務需求帶來的外匯風險。此外，Corpay Cross-Border屢獲殊榮的平台將使其能夠從單一存取點管理全球支付。

Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「Corpay Cross-Border非常榮幸能加入世界田總大家庭，成為其官方外匯供應商。我相信，世界田總和更廣泛的世界田徑大家庭，包括他們的總會成員及合作夥伴，將從我們全面的貨幣風險管理和跨境支付解決方案以及我們在運動界累積的豐富經驗中受惠。」

世界田總主席Sebastian Coe表示：「我們欣然歡迎Corpay Cross-Border成為世界田總的官方供應商。世界田總大部分收入的幣種為美元，但每年都會以各種貨幣支付大量款項。借助Corpay Cross-Border的專業知識，並使用其貨幣風險管理和跨境支付解決方案，將被證明能夠發揮無比寶貴的作用。」

關於Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件協助其客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而讓我們的客戶能夠節省時間並最終減少支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay – 讓付款變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.corpay.com。

*本文件中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.的Cross-Border業務部門（網址：https://www.corpay.com/cross-border）；Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表請參見此處：https://www.corpay.com/compliance。

* 須獲得相關Corpay公司的信貸與法規遵循核准。

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