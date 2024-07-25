Pearl获得牙科人工智能领域有史以来最大一笔5800万美元投资

全球领先的牙科人工智能公司Pearl今天宣布，该公司已获得5800万美元的B轮融资，以加速其提升牙科患者护理水平的使命。（照片：美国商业资讯）

全球领先的牙科人工智能公司Pearl今天宣布，该公司已获得5800万美元的B轮融资，以加速其提升牙科患者护理水平的使命。

全球领先的牙科人工智能公司Pearl今天宣布，该公司已获得5800万美元的B轮融资，以加速其提升牙科患者护理水平的使命。

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的牙科人工智能公司Pearl今天宣布，该公司已获得5800万美元的B轮融资，以加速其提升牙科患者护理水平的使命。本轮融资由Left Lane Capital领投，Smash Capital、Alpha Partners以及现有投资者Craft Ventures和Neotribe Ventures跟投。此次融资标志着牙科人工智能领域有史以来最大的一笔投资。

有了这笔投资，Pearl将继续推进技术创新，通过扩大其牙科人工智能产品线、拓宽其监管和专利组合以及增加全球牙科人工智能变革性优势的获取途径，来提高全球牙科患者的健康水平。目前，Pearl的机器学习和计算机视觉工具解决了牙科领域的一个核心难题：诊断准确性不一致，这直接影响到患者护理的质量。该公司的人工智能技术可作为实时辅助工具，帮助牙医分析患者的X光片，提供一致、客观和准确的诊断，并准确、清晰和自信地将诊断结果清楚地传达给患者。

Pearl的临床人工智能技术曾率先获得美国食品药品管理局(FDA)的人工智能软件批准，帮助牙科专业人员检测X光片中的多种不同病理和其他病症。自此以后，这一技术已在120多个国家获得在诊疗椅边使用的监管授权，并被《时代》周刊评为最佳发明。公司计划利用今天宣布的这笔资金加快计算机视觉功能的持续开发，包括在三维和其他成像模式中检测和跟踪疾病，并推出新的人工智能工具，以改善患者治疗计划、保险理赔审批和牙科教育。

Pearl创始人兼首席执行官Ophir Tanz表示：“在医疗保健领域，牙科已成为人工智能的标杆，证实了该技术在日常患者护理中的巨大效用和益处——而Pearl引领了牙科人工智能技术的发展。这一轮历史性的融资凸显了Pearl技术能力的影响力，并印证了我们的信念，即高质量、人工智能驱动的牙科护理应该人人可享。有了这笔投资，Pearl将继续推陈出新，提供开创性的机器学习技术，改善口腔健康结果，加强患者与牙科专业人士之间的信任。”

在此次投资之前，Pearl经历了一个显著增长期。2023年，公司的营收增长458%，仍然是唯一一家业务遍及全球市场的牙科人工智能公司。Pearl的技术已应用于六大洲的牙科诊所，并向全球50多万家牙科诊所和数百万牙科专业人士提供市售。公司还将其人工智能技术集成到数十种流行的成像和实践管理系统中，是领先牙科技术分销商首选的放射人工智能供应商。

Left Lane Capital管理合伙人Vinny Pujji表示：“我们在过去一年里对这个市场进行了评估，很明显，Pearl在牙科创新的最前沿超越了同行。Pearl开创性的牙科人工智能技术提高了诊断的准确性和效率，同时转变了医患关系。我们相信Pearl有能力继续设立新的护理标准，并且非常高兴能为他们下一阶段的成长提供支持。”

Pearl的人工智能技术为牙科诊断提供了一种无缝且侵入性更小的方法。通过准确检测疾病并显示患者易于理解的临床结果，公司经FDA认证的软件提高了放射检查的效率、一致性和精确性，同时还促进了患者教育，增强了患者对牙齿健康的管理。利用新获得的资金，Pearl将使牙科专业人员能够通过更透明、更准确、更客观的诊断，更有效的个性化护理，以及患者对牙科更深层次的信任，不断提高护理标准。

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关于Pearl

Pearl是一家人工智能驱动的公司，致力于加强牙科患者护理。2009年，Pearl由一支在开发成功的企业级计算机视觉解决方案方面拥有数十年经验的团队创立，并推出了首项通过FDA认证的人工智能技术，能够读取并即时识别牙科X光片中的疾病。Pearl的人工智能技术已获得120个国家的监管许可，可协助牙医做出精确的临床决策并有效地与患者沟通，从而改变全球牙科护理体验。作为牙科人工智能领域的全球领导者，Pearl致力于在强大、易用的人工智能工具方面不断创新，以改善患者的健康状况，使他们对牙科医学建立更大的信任。如需获取产品演示，请访问hellopearl.com/getdemo。

关于Left Lane Capital

Left Lane Capital成立于2019年，是一家总部位于纽约和伦敦的全球性风险投资和成长型股权公司，主要投资于以消费者为导向的互联网和科技公司。Left Lane的使命是与杰出的企业家合作，帮助他们在各个经济增长领域创建龙头企业，包括软件、医疗保健、电子商务、消费者、金融科技、医疗科技和其他行业。部分投资项目包括Bilt Rewards、Polycam、Kings League、M1 Finance、Wayflyer、Masterworks、Blank Street、Talkiatry、LemFi等。如需了解更多信息，请访问www.leftlane.com。

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