Premiação de Engenharia Digital lançada pela L&T Technology Services, ISG e CNBC TV18

BENGALURU, Índia & DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), uma empresa líder mundial em engenharia digital e P&D, anunciou hoje o lançamento da terceira Premiação de Engenharia Digital anual, em associação com o Information Services Group (ISG), uma empresa líder mundial em pesquisa e consultoria em tecnologia, e o canal de notícias de negócios CNBC TV18 na Índia.

A Premiação de Engenharia Digital reconhece e comemora a excelência e a inovação da engenharia mundial. As candidaturas estão abertas a todas as empresas de produtos, fabricantes e OEMs ao redor do mundo.

As empresas e seus provedores de serviços são convidados a enviar candidaturas até 24 de setembro de 2024. Os vencedores serão anunciados durante uma cerimônia de premiação de gala em 7 de dezembro de 2024, em Dallas, Texas, EUA.

A última edição da Premiação de Engenharia Digital visa aproveitar o sucesso do programa até o momento, incluindo o do programa de 2023, que atraiu mais de 200 candidaturas de mais de 100 organizações líderes mundiais. Os vencedores dos últimos dois anos incluem nomes de primeira linha como AT&T, BMW Group, Caterpillar Inc., Chevron, Delta Airlines, ExxonMobil, GE Healthcare, Honeywell e Microsoft entre outros.

Para o programa de 2024, os vencedores do prêmio empresarial serão selecionados por um grupo internacional de especialistas do setor, incluindo representantes do ISG, em 11 categorias, abrangendo seis prêmios de equipe e cinco prêmios individuais.

Os prêmios deste ano são divididos em dois segmentos, Engenharia de Transformação e Engenheiro de Coração, distribuídos por 11 categorias. Refletindo as recentes mudanças dinâmicas na tecnologia e na adoção de IA, dois novos prêmios foram criados: Campeão de IA (Inovador) do Ano e Impacto de IA do Ano.

Os prêmios serão entregues na cerimônia de gala em 7 de dezembro nas seguintes categorias:

Prêmio de Equipe de Engenharia de Transformação

Transformação Digital do Ano

Iniciativa de Sustentabilidade Superior

Projeto / Programa de Engenharia Digital do Ano

Produto de Engenharia do Ano

Excelência na Realização de Valor

Impacto de IA do Ano

Prêmios Individuais de Engenheiro de Coração

Líder de Distinção em Engenharia Digital

Engenheiro Digital do Ano

Engenheira do Ano

Inovador do Ano

Inovador de IA do Ano

Clique aqui para enviar suas candidaturas

https://www.digitalengineeringawards.com/

Sobre a Premiação de Engenharia Digital

A Premiação de Engenharia Digital reúne líderes do setor para reconhecer conquistas de destaque no domínio de P&D e ajudar organizações internacionais a dar forma às suas ideias transformadoras. A premiação é produzida pela L&T Technology Services em associação com o ISG, com a CNBC TV18 como parceira de mídia.

Para saber mais sobre a Premiação, acesse nosso site ou entre em contato conosco.

Sobre a L&T Technology Services Ltd.

A L&T Technology Services Limited (LTTS) é uma subsidiária com cotação em bolsa da Larsen & Toubro Limited com foco em serviços de engenharia e P&D (EP&D). Prestamos serviços de consultoria, design, desenvolvimento e testes em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de produtos e processos. Nossa base de clientes inclui 69 empresas da Fortune 500 e 57 das principais empresas de EP&D do mundo, em produtos industriais, dispositivos médicos, transporte, telecomunicações e alta tecnologia e indústrias de processos. Com sede na Índia, temos mais de 23.550 funcionários distribuídos em 22 centros de design, 30 escritórios de vendas e 108 laboratórios de inovação a nível mundial em 30 de junho de 2024. Para mais informação, acesse https://www.LTTS.com/.

Sobre o ISG (Information Services Group)O

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder mundial em pesquisa e consultoria em tecnologia. Como parceiro de negócios confiável para mais de 900 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometida em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a obter excelência operacional e crescimento com mais rapidez. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo IA e automação, análise de dados e nuvem; consultoria em provisões; administração de governança e serviços de risco; serviços de operadoras de rede; estratégia e design de operações; gestão de mudanças; inteligência de mercado, bem como pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega 1.600 profissionais prontos para o setor digital que operam em mais de 20 países, uma equipe internacional conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento do setor, além de tecnologia e recursos de pesquisa e análise de classe mundial baseada em dados de mercado com mais abrangência do setor. Para mais informação, acesse www.isg-one.com.

Sobre a Network18

A Network18 é um conglomerado de mídia líder na Índia, que inclui a maior rede de notícias omnicanal do país, consistindo em 20 canais de notícias em 16 idiomas e 4 plataformas de notícias online em 13 idiomas. É a rede de notícias de TV de maior alcance na Índia, alcançando mais de 175 milhões de pessoas em todo o país todas as semanas com uma participação de audiência de 10,9%. O portfólio digital da Network18 apresenta o segundo maior editor de notícias / informações digitais da Índia, com mais de 180 milhões de visitantes únicos a cada mês.

A rede opera alguns dos principais canais de notícias da Índia, como CNN-News18 (inglês), News18 India (hindi), CNBC-TV18 (inglês) e CNBC Awaaz (hindi). O portfólio regional da rede de notícias conta com 15 canais, como News18 Uttar Pradesh / Uttarakhand, News18 Bihar / Jharkhand, News18 Madhya Pradesh / Chhattisgarh, News18 Rajasthan, News18 Punjab / Haryana, News18 J&K / Ladakh / Himachal, News18 Assam/NE, News18 Gujarati, News18 Bangla, News18 Odia, News18 Kerala, News18 Kannada, News18 Tamil Nadu, News18 Lokmat e CNBC Bajar.

Também compreende os sites de notícias mais visitados da Índia, como News18.com, CNBCTV18.com, Moneycontrol.com, firstpost.com, entre outros. A mais recente iniciativa da Network18, Local18 (que visa conteúdo hiperlocal), cobre quase 300 distritos na Índia. O grupo também publica a Forbes na Índia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.