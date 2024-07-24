L&T Technology Services、ISG和CNBC TV18推出數位工程獎

印度邦加羅爾和達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的數位工程和研發公司L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS)今天宣布與全球首屈一指的技術研究和顧問公司Information Services Group (ISG)以及印度商業新聞頻道CNBC TV18共同推出第三屆年度數位工程獎。

數位工程獎旨在表揚和慶祝全球工程領域的卓越成就和創新。提名對全球所有產品公司、製造商和原始設備製造商開放。

我們誠邀企業及其服務提供者遞交提名 （截止時間為2024年9月23日） 。得獎者將在2024年12月7日在美國德州達拉斯舉行的頒獎典禮上公布。

最新一屆數位工程獎旨在延續該獎項迄今為止所取得的成功，包括吸引了來自全球100多個頂尖組織超過200項提名的2023屆數位工程獎。過去兩年的得獎者包括AT&T、BMW Group 、 Caterpillar Inc.、Chevron 、 Delta Airlines 、 ExxonMobil 、 GE Healthcare 、 Honeywell和Microsoft 等藍籌企業。

在2024年的獎項評選中，11個類別的企業獎得主將由一個全球產業專家小組（成員包括來自ISG的代表）選出，包括六個團隊獎和五個個人獎。

今年的獎項分為兩個部分——「以工程促變革」和「天生工程師」，涵蓋11個類別。為了反映科技和AI普及領域的最新動態變化，我們設立了兩個新獎項：年度AI宣導者（創新者）和年度AI影響力獎。

12月7日舉行的頒獎典禮將頒發以下類別的獎項：

以工程促變革團隊獎

年度數位化轉型

頂尖永續發展計畫

年度數位工程專案/計畫

年度工程產品

價值實現卓越獎

年度AI影響力獎

天生工程師個人獎項

傑出數位工程領袖

年度數位工程師

年度女性工程師

年度創新者

年度AI創新者

點選此處遞交您的提名：

https://www.digitalengineeringawards.com/

關於數位工程獎

數位工程獎聚集產業領導者，旨在表揚研發領域的傑出成就，並協助全球組織形成變革性創想。該獎由L&T Technology Services與ISG聯合推出，CNBC TV18為媒體合作夥伴。

如欲瞭解有關該獎項的更多資訊，請造訪我們的網站或聯絡我們。

關於L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS)是Larsen & Toubro Limited旗下的一家上市子公司，專注於工程和研發(ER&D)服務。我們提供顧問、設計、開發和測試服務，涵蓋整個產品和流程開發生命週期。我們的客戶群包括69家《財星》500大企業和57家世界頂尖ER&D公司，領域涵蓋工業產品、醫療器材、交通運輸、電信和高科技以及加工產業。公司總部位於印度，截至2024年6月30日，在全球設有22個設計中心、30個銷售辦事處和108個創新實驗室，員工總數逾23,550名。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.LTTS.com/。

關於ISG (Information Services Group)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III)是一家全球首屈一指的技術研究和顧問公司。身為900多家客戶（包括超過75家世界百大企業）值得信賴的業務合作夥伴，ISG致力於協助企業、公共部門組織以及服務和技術供應商實現卓越營運和更快成長。公司專精於數位化轉型服務，包括AI和自動化、雲端和資料分析；採購顧問；代管治理與風險服務；網路營運商服務；策略和營運設計；變革管理；市場情報和技術研究與分析。ISG成立於2006年，總部位於康乃狄克州斯坦福，在20多個國家擁有1600名精通數位技術的專業人員。這支全球團隊以其創新思維、市場影響力、深厚的產業和技術專長以及以業界最全面市場資料為基礎的世界級研究和分析能力而著稱。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.isg-one.com。

關於Network18

Network18是印度首屈一指的媒體集團，旗下擁有該國最大的全通路新聞網路，由涵蓋16種語言的20個新聞頻道和涵蓋13種語言的4個線上新聞平台組成。它是印度覆蓋率最高的電視新聞網路，每週觸達全國超過1.75億人，收視率佔有率高達10.9%。Network18的數位業務組合是印度第二大數位新聞/資訊出版商，每月有超過1.8億獨立訪客。

該網路營運著印度一些頂尖的新聞頻道，如CNN-News18（英語）、News18 India（印地語）、CNBC-TV18（英語）和CNBC Awaaz（印地語）。該新聞網路的區域業務組合擁有15個頻道，包括News18 Uttar Pradesh / Uttarakhand、News18 Bihar / Jharkhand、News18 Madhya Pradesh / Chhattisgarh、News18 Rajasthan、News18 Punjab / Haryana、News18 J&K / Ladakh / Himachal、News18 Assam/NE、News18 Gujarati、News18 Bangla、News18 Odia、News18 Kerala、News18 Kannada、News18 Tamil Nadu、News18 Lokmat和CNBC Bajar。

它還擁有印度造訪量最大的新聞網站，如News18.com、CNBCTV18.com、Moneycontrol.com、firstpost.com等。Network18的最新頻道Local18（專注於超在地化內容）涵蓋了印度近300個地區。集團還在印度出版《富比士》雜誌。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。