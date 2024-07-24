Improbable於2023年實現盈利，並憑藉雄厚的資本實力推出風險創投模式，以尋求新的投資專案

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 亮點

2023年實現盈利 Improbable今天向公司註冊處遞交了備案文件。2023年，公司實現了盈利，驗證了其技術和業務。 除去一次性專案，營收成長了37%，達到6600萬英鎊。 Improbable首次實現盈利，錄得利潤1100萬英鎊。 在初始投資企業成功退出的推動下，公司在2023年底擁有1.85億英鎊的雄厚現金。 2022年初，公司將策略重點放在了元宇宙上，從而促成了公司業務的適當調整，創造了更多營收並改善了營運。

技術優勢和市場地位 憑藉十年來在高效能分散式系統方面的投資和經驗，Improbable在解決傳統雲端運算的規模問題上居於領先地位。 此外，Improbable還在數十個商業應用中部署了其技術，並將這些經驗用於開發元宇宙、區塊鏈和人工智慧等新興技術。 目前，MSquared平台已有許多外部內容開發者進入早期准入模式，數十個元宇宙專案正在定期接受消費者測試。

2023年成功轉型為風險創投模式 此外，Improbable在2023年第三季宣布轉型為風險創投者，並在年底透過出售其遊戲服務業務MPG完成了首次重大業務退出。 這種模式著重於在人工智慧、區塊鏈和元宇宙等尖端領域建立風險企業，既投資于作為企業平台的基礎設施風險企業，也投資於B2B或消費者應用風險企業。

支援風險企業快速起步 公司在部署資金的同時，還將提供一系列廣泛的支援服務，在資金籌集、策略顧問和簡化營運方面為創辦人提供支援。

2024-2025年採取實務性方法 Improbable的目標是每年推出多家初創企業，建立商業上成功的企業，並參與高價值的投資組合。 該公司在有價值的投資組合中保持股權，貢獻創意和資源，並且比一般基金或投資人更多地參與營運。



Improbable創辦人兼執行長Herman Narula表示：「 十年前，我們開啟了專注於虛擬世界分散式系統的挑戰之旅，但也收穫頗豐。在此期間，我們磨練了將複雜技術產品推向市場的專業技能，培育和發展了多家企業，並開發出了難以被他人效仿的專有技術。

兩年前，我們加倍履行了對元宇宙的承諾。2023年，在成長、成本控制和高價值資產脫售的推動下，我們實現了6600萬英鎊的營收和1100萬英鎊的總利潤。我們已經獨特地展示了同時展開不同的實際業務的能力。事實證明，風險創投模式是Improbable和元宇宙的最佳模式，因為嘗試各種使用案例是實現廣泛應用的關鍵。

透過對大型合作夥伴和初創企業的策略投資，我們將繼續推進元宇宙的發展。塑造未來是我們的宏偉目標，在此過程中，過往經驗為我們提供了獨特的見解。衷心感謝我們的領導團隊，特別是財務長Dan Odell，感謝他們堅定不移地推動Improbable發展到今天的實力地位 。」

財務長Dan Odell表示：「進入2024年，我們的成本結構已得到明顯改善，而且由於第一批創投專案的成功退出，我們的資本狀況更加穩固。Improbable已經為執行其風險創投策略奠定了基礎。進入2024年，我們的創投組合令人振奮，我相信公司未來一定會取得成功。」

營運長Peter Lipka表示：「我們認為，在人工智慧、web3和元宇宙領域存在著大量尚未把握的商機。我們的目標是發掘創辦人，透過釋放他們所需的資金來加快他們的發展，並為他們的營運奠定基礎。我們的目標是讓我們的風險創投模式成為在這些領域創業的最佳途徑。」

產品長Rob Whitehead表示：「我們很榮幸能繼續舉辦全球最密集的虛擬活動。在主要將技術用於內部後，我們很高興在今年稍晚開始向外部開發者開放我們的平台，首批開放的將是Yuga Lab的Otherside開發套件(ODK)。我們下一步的工作包括強化這一工具集，進一步開發我們網路上的相互操作性，推進用於元宇宙應用的區塊鏈技術，以及探索生成式人工智慧的變革性影響。」

Improbable是一家新創公司，十多年來一直走在建構虛擬世界的尖端。

我們相信，元宇宙是社群、公司和品牌在真實世界中產生積極社會和經濟影響的機會。如今，我們正在啟動的新技術、新模式和夥伴關係，以進一步跨足新領域。

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