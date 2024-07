Pearl levanta o maior investimento jamais realizada em IA odontológica com rodada de US$ 58 milhões

Pearl, the global leader in dental AI, today announced that it has raised $58 million in Series B funding to accelerate its mission to elevate patient care in dentistry.

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Pearl, líder mundial em IA odontológica, anunciou hoje que arrecadou US$ 58 milhões em financiamento da série B para acelerar sua missão de elevar o atendimento a paciente em odontologia. A Left Lane Capital liderou a rodada, com a participação da Smash Capital, Alpha Partners e investidores existentes, Craft Ventures e Neotribe Ventures. Este financiamento marca o maior investimento já feito em inteligência artificial odontológica.

Com este investimento, a Pearl continuará avançando na inovação em tecnologias que melhoram a saúde de pacientes odontológicos em todo o mundo, que ampliam sua linha de produtos de IA odontológica ao expandir seu portfólio regulatório e de patentes e aumentam o acesso mundial aos benefícios transformadores da IA ​​na odontologia. Atualmente, as ferramentas de aprendizagem automática e visão computacional da Pearl solucionam um desafio central na odontologia: a inconsistência na precisão do diagnóstico, que impacta diretamente a qualidade do atendimento ao paciente. A IA da empresa serve como auxílio em tempo real para ajudar os dentistas a ler radiografias de pacientes, fornecer diagnósticos consistentes, objetivos e precisos, além de comunicar claramente as descobertas aos pacientes com precisão, clareza e confiança.

Desde que recebeu a primeira autorização da FDA para software de IA a fim de ajudar profissionais de odontologia a detectar diversas patologias diferentes e outras condições em raios X, a IA clínica da Pearl obteve autorizações regulatórias para uso em consultório em mais de 120 países e reconhecimento entre as Melhores Invenções (Best Inventions) da TIME. A empresa planeja usar o financiamento anunciado hoje para acelerar o desenvolvimento contínuo de recursos de visão computacional, incluindo detecção e rastreamento de doenças em 3D e outras modalidades de imagem, bem como introduzir novas ferramentas de IA para melhorar o planejamento do tratamento do paciente, aprovações de reivindicações de seguro e educação odontológica.

"No campo de saúde, a odontologia se tornou uma referência de IA, demonstrando o enorme uso e benefício da tecnologia no atendimento diário a pacientes, sendo que a Pearl liderou a iniciativa de IA ​​na odontologia", disse Ophir Tanz, Fundador e Diretor Executivo da Pearl. "Esta rodada histórica de financiamento destaca o impacto das capacidades da Pearl e apoia nossa crença de que o atendimento odontológico de alta qualidade, impulsionado por IA, deve ser acessível a todos. Com este investimento, a Pearl continuará inovando, ao oferecer aprendizagem automática pioneira para melhorar os resultados de saúde bucal e intensificar a confiança entre o paciente e profissionais odontológicos."

Este investimento segue um período de crescimento significativo para a Pearl. A empresa aumentou sua receita em 458% em 2023 e continua sendo a única empresa de IA odontológica com presença no mercado mundial. A tecnologia da Pearl é utilizada em consultórios odontológicos em seis continentes e está disponível comercialmente a mais de 500.000 consultórios odontológicos e milhões de profissionais odontológicos ao redor do mundo. A empresa também integrou sua IA em dezenas de sistemas populares de imagem e gerenciamento de consultórios, sendo a provedora de IA radiológica preferida dos principais distribuidores de tecnologia odontológica.

"Passamos o último ano avaliando este mercado e está claro que a Pearl está acima dos concorrentes na vanguarda da inovação odontológica", disse Vinny Pujji, Sócio-Diretor da Left Lane Capital. "A IA odontológica pioneira da Pearl aprimora a precisão e a eficiência do diagnóstico, ao mesmo tempo em que transforma o relacionamento provedor-paciente. Estamos confiantes na capacidade da Pearl de continuar definindo novos padrões de atendimento e animados em dar suporte à sua próxima fase de crescimento."

A tecnologia de IA da Pearl oferece um enfoque integrado e menos invasivo para diagnósticos odontológicos. Ao detectar doenças com precisão e exibir descobertas clínicas fáceis de compreender pelos pacientes, o software aprovado pela FDA da empresa aumenta a eficiência, consistência e precisão dos exames radiológicos, enquanto facilita a educação e o envolvimento do paciente em sua saúde bucal. Ao aproveitar seu novo financiamento, a Pearl irá permitir que os profissionais odontológicos elevem continuamente o padrão de atendimento com diagnósticos mais transparentes, precisos e objetivos, atendimento individualizado mais eficaz e maior confiança do paciente na odontologia.

Para mais informação sobre como o conjunto de soluções da Pearl pode aprimorar sua clínica odontológica, acesse hellopearl.com.

Sobre a Pearl

A Pearl é uma empresa impulsionada por IA comprometida em melhorar o atendimento ao paciente em odontologia. Fundada em 2019 por uma equipe com décadas de experiência em desenvolver soluções de visão computacional bem-sucedidas a nível empresarial, a Pearl introduziu a primeira IA aprovada pela FDA capaz de ler e identificar instantaneamente doenças em raios X dentais. Com autorização regulatória em 120 países, a IA da Pearl auxilia os dentistas a tomar decisões clínicas precisas e se comunicar efetivamente com os pacientes, que transformam assim a experiência de atendimento odontológico ao redor do mundo. Como líder mundial em IA em odontologia, a Pearl está comprometida com a inovação contínua de ferramentas de IA robustas e acessíveis que melhoram os resultados de saúde do paciente e geram maior confiança na medicina odontológica. Para solicitar uma demonstração, acesse hellopearl.com/getdemo.

Sobre a Left Lane Capital

Fundada em 2019, a Left Lane Capital é uma empresa internacional de capital de risco e capital de crescimento com sede em Nova York e Londres, que investe em empresas de Internet e tecnologia com orientação ao consumidor. A missão da Left Lane é fazer parcerias com empreendedores extraordinários que criam empresas, as quais definem categorias em setores de crescimento da economia, incluindo software, saúde, comércio eletrônico, consumidor, fintech, medtech e outros setores. Investimentos selecionados incluem Bilt Rewards, Polycam, Kings League, M1 Finance, Wayflyer, Masterworks, Blank Street, Talkiatry, LemFi e muito mais. Para mais informação, acesse www.leftlane.com.

