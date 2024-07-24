Improbable于2023年实现盈利，并凭借雄厚的资本实力推出风险创投模式，以寻求新的投资项目

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 亮点

2023年实现盈利 Improbable今天向公司注册处提交了备案文件。2023年，公司实现了盈利，验证了其技术和业务。 除去一次性项目，营收增长了37%，达到6600万英镑。 Improbable首次实现盈利，录得利润1100万英镑。 在初始投资企业成功退出的推动下，公司在2023年底拥有1.85亿英镑的雄厚现金。 2022年初，公司将战略重点放在了元宇宙上，从而促成了公司业务的适当调整，创造了更多营收并优化了运营。

技术优势和市场地位 凭借十年来在高性能分布式系统方面的投资和经验，Improbable在解决传统云计算的规模问题上处于领先地位。 此外，Improbable还在数十个商业应用中部署了其技术，并将这些经验用于开发元宇宙、区块链和人工智能等新兴技术。 目前，MSquared平台已有许多外部内容开发者进入早期访问模式，数十个元宇宙项目正在定期接受消费者测试。

2023年成功转型为风险创投模式 此外，Improbable在2023年第三季度宣布转型为风险创投者，并在年底通过出售其游戏服务业务MPG完成了首次重大业务退出。 这种模式侧重于在人工智能、区块链和元宇宙等前沿领域建立风险企业，既投资于作为企业平台的基础设施风险企业，也投资于B2B或消费者应用风险企业。

支持风险企业快速起步 公司在部署资金的同时，还将提供一系列广泛的支持服务，在资金筹集、战略咨询和简化运营方面为创始人提供支持。

2024-2025年采取实践性方法 Improbable的目标是每年推出多家初创企业，创建商业上成功的企业，并参与高价值的投资组合。 该公司在有价值的投资组合中保持股权，贡献创意和资源，并且比一般基金或投资者更多地参与运营。



Improbable创始人兼首席执行官Herman Narula表示：“ 十年前，我们开启了专注于虚拟世界分布式系统的挑战之旅，但也收获颇丰。在此期间，我们磨练了将复杂技术产品推向市场的专业技能，培育和发展了多家企业，并开发出了难以被他人复制的专有技术。

两年前，我们加倍履行了对元宇宙的承诺。2023年，在增长、成本控制和高价值资产剥离的推动下，我们实现了6600万英镑的营收和1100万英镑的总利润。我们已经独特地展示了同时开展不同的实际业务的能力。事实证明，风险创投模式是Improbable和元宇宙的最佳模式，因为尝试各种用例是实现广泛应用的关键。

通过对大型合作伙伴和初创企业的战略投资，我们将继续推进元宇宙的发展。塑造未来是我们的宏伟目标，在此过程中，过往经验为我们提供了独特的见解。衷心感谢我们的领导团队，特别是首席财务官Dan Odell，感谢他们坚定不移地推动Improbable发展到今天的实力地位 。”

首席财务官Dan Odell表示：“进入2024年，我们的成本结构已得到明显改善，而且由于第一批风险投资项目的成功退出，我们的资本状况更加稳固。Improbable已经为执行其风险创投战略奠定了基础。进入2024年，我们的风险投资组合令人振奋，我相信公司未来一定会取得成功。”

首席运营官Peter Lipka表示：“我们认为，在人工智能、web3和元宇宙领域存在着大量尚未把握的机遇。我们的目标是发掘创始人，通过释放他们所需的资金来加速他们的发展，并为他们的运营奠定基础。我们的目标是让我们的风险创投模式成为在这些领域创业的最佳途径。”

首席产品官Rob Whitehead表示：“我们很荣幸能继续举办全球最密集的虚拟活动。在主要将技术用于内部后，我们很高兴在今年晚些时候开始向外部开发者开放我们的平台，首批开放的将是Yuga Lab的Otherside开发工具包(ODK)。我们下一步的工作包括加强这一工具集，进一步开发我们网络上的互操作性，推进用于元宇宙应用的区块链技术，以及探索生成式人工智能的变革性影响。”

Improbable是一家初创公司，十多年来一直走在构建虚拟世界的前沿。

我们相信，元宇宙是社区、公司和品牌在现实世界中产生积极社会和经济影响的机会。如今，我们正在启动的新技术、新模式和伙伴关系，以进一步涉足新领域。

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