L&T Technology Services、ISG和CNBC TV18推出数字工程奖

印度班加罗尔和达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的数字工程和研发公司L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS)今天宣布与全球领先的技术研究和咨询公司Information Services Group (ISG)以及印度商业新闻频道CNBC TV18联合推出第三届年度数字工程奖。

数字工程奖旨在表彰和庆祝全球工程领域的卓越成就和创新。提名面向全球所有产品公司、制造商和原始设备制造商开放。

我们诚邀企业及其服务提供商提交提名 （截止日期为2024年9月23日） 。获奖者将在2024年12月7日在美国德州达拉斯举行的颁奖典礼上公布。

最新一届数字工程奖旨在延续该奖项迄今为止所取得的成功，包括吸引了来自全球100多个领先组织超过200项提名的2023届数字工程奖。过去两年的获奖者包括AT&T、BMW Group 、 Caterpillar Inc.、Chevron 、 Delta Airlines 、 ExxonMobil 、 GE Healthcare 、 Honeywell和Microsoft 等蓝筹企业。

在2024年的奖项评选中，11个类别的企业奖获得者将由一个全球行业专家小组（成员包括来自ISG的代表）选出，包括六个团队奖和五个个人奖。

今年的奖项分为两个部分——“以工程促变革”和“天生工程师”，涵盖11个类别。为了反映技术和AI普及领域的最新动态变化，我们设立了两个新奖项：年度AI倡导者（创新者）和年度AI影响力奖。

12月7日举行的颁奖典礼将颁发以下类别的奖项：

以工程促变革团队奖

年度数字化转型

顶尖可持续发展计划

年度数字工程项目/计划

年度工程产品

价值实现卓越奖

年度AI影响力奖

天生工程师个人奖项

杰出数字工程领袖

年度数字工程师

年度女性工程师

年度创新者

年度AI创新者

点击这里提交您的提名：

https://www.digitalengineeringawards.com/

关于数字工程奖

数字工程奖汇集行业领导者，旨在表彰研发领域的杰出成就，并帮助全球组织形成变革性创想。该奖由L&T Technology Services与ISG联合推出，CNBC TV18为媒体合作伙伴。

如需了解有关该奖项的更多信息，请访问我们的网站或联系我们。

关于L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS)是Larsen & Toubro Limited旗下的一家上市子公司，专注于工程和研发(ER&D)服务。我们提供咨询、设计、开发和测试服务，覆盖整个产品和流程开发生命周期。我们的客户群包括69家《财富》500强企业和57家世界顶级ER&D公司，领域涵盖工业产品、医疗器械、交通运输、电信和高科技以及加工行业。公司总部位于印度，截至2024年6月30日，在全球设有22个设计中心、30个销售办事处和108个创新实验室，员工总数逾23,550名。如需了解更多信息，请访问https://www.LTTS.com/。

关于ISG (Information Services Group)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III)是一家全球领先的技术研究和咨询公司。作为900多家客户（包括超过75家世界百强企业）值得信赖的业务合作伙伴，ISG致力于帮助企业、公共部门组织以及服务和技术提供商实现卓越运营和更快增长。公司专精于数字化转型服务，包括AI和自动化、云和数据分析；采购咨询；托管治理与风险服务；网络运营商服务；战略和运营设计；变革管理；市场情报和技术研究与分析。ISG成立于2006年，总部位于康涅狄格州斯坦福，在20多个国家拥有1600名精通数字技术的专业人员。这支全球团队以其创新思维、市场影响力、深厚的行业和技术专长以及基于业界最全面市场数据的世界级研究和分析能力而著称。如需了解更多信息，请访问www.isg-one.com。

关于Network18

Network18是印度领先的媒体集团，旗下拥有该国最大的全渠道新闻网络，由涵盖16种语言的20个新闻频道和涵盖13种语言的4个在线新闻平台组成。它是印度覆盖率最高的电视新闻网络，每周触达全国超过1.75亿人，收视率份额高达10.9%。Network18的数字业务组合是印度第二大数字新闻/信息出版商，每月有超过1.8亿独立访客。

该网络运营着印度一些顶级的新闻频道，如CNN-News18（英语）、News18 India（印地语）、CNBC-TV18（英语）和CNBC Awaaz（印地语）。该新闻网络的区域业务组合拥有15个频道，包括News18 Uttar Pradesh / Uttarakhand、News18 Bihar / Jharkhand、News18 Madhya Pradesh / Chhattisgarh、News18 Rajasthan、News18 Punjab / Haryana、News18 J&K / Ladakh / Himachal、News18 Assam/NE、News18 Gujarati、News18 Bangla、News18 Odia、News18 Kerala、News18 Kannada、News18 Tamil Nadu、News18 Lokmat和CNBC Bajar。

它还拥有印度访问量最大的新闻网站，如News18.com、CNBCTV18.com、Moneycontrol.com、firstpost.com等。Network18的最新频道Local18（专注于超本地化内容）覆盖了印度近300个地区。集团还在印度出版《福布斯》杂志。

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