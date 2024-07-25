Pearl獲得牙科人工智慧領域有史以來最大一筆5800萬美元投資

全球首屈一指的牙科人工智慧公司Pearl今天宣布，該公司已獲得5800萬美元的B輪融資，以加快推進其提升牙科病患護理水準的使命。（照片：美國商業資訊）

全球首屈一指的牙科人工智慧公司Pearl今天宣布，該公司已獲得5800萬美元的B輪融資，以加快推進其提升牙科病患護理水準的使命。

全球首屈一指的牙科人工智慧公司Pearl今天宣布，該公司已獲得5800萬美元的B輪融資，以加快推進其提升牙科病患護理水準的使命。

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的牙科人工智慧公司Pearl今天宣布，該公司已獲得5800萬美元的B輪融資，以加快推進其提升牙科病患護理水準的使命。本輪融資由Left Lane Capital領投，Smash Capital、Alpha Partners以及現有投資人Craft Ventures和Neotribe Ventures跟投。此次融資代表牙科人工智慧領域有史以來最大的一筆投資。

有了這筆投資，Pearl將繼續推進技術創新，透過擴大其牙科人工智慧產品線、拓寬其監管和專利組合以及增加全球牙科人工智慧變革性優勢的可及性，來提高全球牙科病患的健康水準。目前，Pearl的機器學習和電腦視覺工具解決了牙科領域的一個核心難題：診斷準確性不一致，這直接影響到病患護理的品質。該公司的人工智慧技術可作為即時輔助工具，協助牙醫分析病患的X光片，提供一致、客觀和準確的診斷，並準確、清晰和自信地將診斷結果清楚地傳達給病患。

Pearl的臨床人工智慧技術曾率先獲得美國食品藥物管理局(FDA)的人工智慧軟體核准，協助牙科專業人員偵測X光片中的多種不同病理和其他病症。自此以後，這一技術已在120多個國家獲得在診療椅邊使用的監管授權，並被《時代》週刊評選為最佳發明。公司計畫利用今天宣布的這筆資金加快電腦視覺功能的持續開發，包括在3D和其他成像模式中偵測和追蹤疾病，並推出新的人工智慧工具，以改善病患治療計畫、保險理賠批准和牙科教育。

Pearl創辦人兼執行長Ophir Tanz表示：「在醫療保健領域，牙科已成為人工智慧的標竿，證實了該技術在日常病患護理中的巨大效用和益處——而Pearl引領了牙科人工智慧技術的發展。這一輪歷史性的融資凸顯了Pearl技術能力的影響力，並印證了我們的信念，即高品質、人工智慧驅動的牙科護理應該人人可享。有了這筆投資，Pearl將繼續推陳出新，提供開創性的機器學習技術，改善口腔健康結果，強化病患與牙科專業人士之間的信任。」

在此次投資之前，Pearl經歷了一個顯著成長期。2023年，公司的營收成長458%，仍然是唯一一家業務遍及全球市場的牙科人工智慧公司。Pearl的技術已應用於六大洲的牙科診所，並向全球50多萬家牙科診所和數百萬牙科專業人士提供市售。公司還將其人工智慧技術整合到數十種流行的成像和實務管理系統中，是一流牙科技術經銷商首選的放射人工智慧供應商。

Left Lane Capital管理合夥人Vinny Pujji表示：「我們在過去一年裡對這個市場進行了評估，很明顯，Pearl在牙科創新的最尖端超越了同行。Pearl開創性的牙科人工智慧技術提高了診斷的準確性和效率，同時改變了醫患關係。我們相信Pearl有能力繼續設立新的護理標準，並且非常高興能為他們下一階段的成長提供支援。」

Pearl的人工智慧技術為牙科診斷提供了一種順暢且侵入性更小的方法。透過準確偵測疾病並顯示病患易於理解的臨床結果，公司經FDA認證的軟體提高了放射檢查的效率、一致性和精確性，同時還促進了病患教育，增強了病患對牙齒健康的管理。利用新獲得的資金，Pearl將使牙科專業人員能夠透過更透明、更準確、更客觀的診斷，更有效的個人化護理，以及病患對牙科更深層次的信任，不斷提高護理標準。

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關於Pearl

Pearl是一家人工智慧驅動的公司，致力於強化牙科病患護理。2009年，Pearl由一支在開發成功的企業級電腦視覺解決方案方面擁有數十年經驗的團隊創立，並推出了首項通過FDA認證的人工智慧技術，能夠讀取並即時辨識牙科X光片中的疾病。Pearl的人工智慧技術已獲得120個國家的監管授權，可協助牙醫做出精確的臨床決策並有效地與病患溝通，從而改變全球牙科護理體驗。作為牙科人工智慧領域的全球領導者，Pearl致力於在強大、易用的人工智慧工具方面不斷創新，以改善病患的健康狀況，使他們對牙科醫學建立更大的信任。如欲索取產品示範，請造訪hellopearl.com/getdemo。

關於Left Lane Capital

Left Lane Capital成立於2019年，是一家總部位於紐約和倫敦的全球性創投和成長型股權公司，主要投資于以消費者為導向的網際網路和科技公司。Left Lane的使命是與傑出的企業家合作，協助他們在各個經濟成長領域建立龍頭企業，包括軟體、醫療保健、電子商務、消費者、金融科技、醫療科技和其他產業。部分投資專案包括Bilt Rewards、Polycam、Kings League、M1 Finance、Wayflyer、Masterworks、Blank Street、Talkiatry、LemFi等。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.leftlane.com。

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