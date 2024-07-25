Corpay Cross-Border被指定为国际田径联合会官方外汇供应商

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的企业支付公司Corpay, Inc.*（NYSE: CPAY）欣然宣布，Corpay的跨境业务已与国际田径联合会（World Athletics）达成协议，成为其官方外汇供应商，国际田径联合会是田径运动的国际管理机构，业务范围包括田径、越野跑、路跑、竞走、山地跑和超级跑。

通过此次合作，国际田径联合会和更广泛的国际田联组织*将获得Corpay Cross-Border的创新解决方案，帮助他们减少日常业务需求中的外汇风险。此外，Corpay Cross-Border的获奖平台将使他们能够从单一接入点管理全球支付。

Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示，“Corpay Cross-Border非常荣幸能够加入国际田联组织，成为其官方外汇供应商。我相信，国际田径联合会和更广泛的国际田联组织，包括其联合会成员和合作伙伴，都将受益于我们全面的货币风险管理和跨境支付解决方案，以及我们在体育界积累的丰富经验。”

国际田径联合会主席Sebastian Coe说："我们很高兴欢迎Corpay Cross-Border成为国际田径联合会的官方供应商。国际田径联合会的大部分收入以美元结算，但每年也会以各种货币支付大量款项。获得Corpay Cross-Border的专业技术，并使用货币风险管理和跨境支付解决方案，将为我们带来不可估量的价值。”

关于Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) Corpay是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay – 轻松付款。要了解更多信息，请访问www.corpay.com。

*"Corpay "在本文件中主要指 Corpay, Inc. 的Cross-Border部https://www.corpay.com/cross-border；Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表可通过以下链接查看： https://www.corpay.com/compliance。

* 须经相关Corpay公司的信贷和合规审批。

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