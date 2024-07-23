繼成功通過FDA檢查後，KBI Biopharma續簽並擴大了與全球一流製藥公司的商業合約

北卡羅來納州德罕--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- JSR Life Sciences旗下公司、全球cGMP委託開發和製造機構(CDMO) KBI Biopharma, Inc. (KBI)今天宣布，其已續簽並擴大了與一家全球一流製藥公司的生產合約。該合約最初於2020年啟動，續約後將延長至2029年，其中一項重要的修訂概述了兩款治療產品的採購承諾，到續約期結束時，合約的增量價值約為2.5億美元。

此外，KBI于6月底成功完成了美國食品藥物管理局(FDA)對其位於北卡羅來納州德罕的哺乳動物業務的監管檢查。這次監管檢查使公司在北卡羅來納州的業務能夠開始向一家主要策略客戶提供哺乳動物藥物物質的商業化生產。這也證明了KBI有能力成為大批量商業治療藥物生產的首選合作夥伴。

KBI Biopharma總裁兼執行長J.D. Mowery表示：「KBI將繼續履行對客戶的承諾，協助客戶解決複雜的生產難題，此次商業合約續約使我們能夠展示自身作為下一代CDMO的方法。憑藉這份協議以及成功的FDA監管檢查，我們正在推動生物製藥研發和生產領域的突破，協助將新療法推向市場。」

他總結道：「透過與全球製藥領軍企業建立這些值得信賴的長期合作夥伴關係，我們能夠對全球病患的生活產生正向影響。」

關於KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc.是JSR Life Sciences旗下公司，與其附屬公司共同組成全球性委託開發和製造機構(CDMO)，為生命科學公司提供全面整合的更快藥物開發和生物製劑製造服務及專長。KBI是哺乳動物細胞株開發領域的全球領導者，憑藉一流的模組化技術和高度專業化的解決方案，協助生命科學產業快速發現、開發創新的藥物和疫苗並實現商業化。KBI與500多個客戶夥伴中的每一個客戶緊密合作，支援藥物開發專案的個人化和加快進行。

全球合作夥伴正在利用KBI的技術推進160多種候選藥物的臨床前和臨床開發以及10種商業產品的生產。KBI憑藉世界一流的分析能力和廣泛的科學和技術專業知識，為哺乳動物和微生物專案提供強大的製程開發以及臨床和商業cGMP生產服務。KBI以優質生產而聞名，協助合作夥伴將候選藥物推向市場。KBI在歐洲和美國設有六個分支機搆，為全球客戶提供服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.kbibiopharma.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。