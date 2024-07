BACARDÍ® célèbre le nouvel album de Camila Cabello « C,XOXO » avec un vinyle commémoratif en édition limitée de la chanson « I Luv It », fabriqué à partir de canne à sucre.

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Le rhum BACARDÍ® est fier de souligner la sortie du très attendu nouvel album de Camila Cabello, « C,XOXO », avec le lancement d’un vinyle bioplastique en édition limitée fabriqué à partir de canne à sucre. Disponible en prévente sur www.BACARDI.com à partir du 22 juillet, ce vinyle en canne à sucre exclusif offre aux fans une occasion unique de posséder un morceau de l’histoire de la musique, grâce à une méthode de production plus durable que les vinyles traditionnels.

Proposant une alternative au PVC habituellement utilisé dans les vinyles, ce disque contenant la chanson « I LUV IT », titre phare du nouvel album de Camila Cabello, est fabriqué à partir de matériaux réutilisés et de canne à sucre provenant de fournisseurs certifiés par Bonsucro®. BACARDÍ bénéficie d’un partenariat continu avec l’organisation à but non lucratif Bonsucro®, qui garantit des normes élevées en matière de goût, de protection de l’environnement et de conditions de travail sûres pour les cultivateurs de canne à sucre derrière le fameux rhum caribéen.

En collaboration avec Evolution Music, une équipe d’experts de l’industrie musicale et du développement durable qui collaborent pour rendre l’industrie musicale plus durable, ce disque a été réalisé en plusieurs étapes, afin de réduire les déchets et améliorer sa durabilité, sans sacrifier la qualité du son. Le processus débute avec la canne à sucre, qui est décomposée pour créer un bioplastique, qui est ensuite pressé à basse température, réduisant ainsi la consommation d’énergie par rapport à la production traditionnelle des vinyles.

Ce vinyle marque une étape importante dans la collaboration entre Camila Cabello et BACARDÍ, entamée en avril 2024 avec l’annonce du tout premier partenariat de Cabello avec une marque de spiritueux. Le partenariat a débuté par une campagne publicitaire dynamique dont la trame sonore est son succès « I LUV IT », en phase avec la plateforme de marque BACARDÍ « Do What Moves You », qui vise à célébrer l’expression personnelle et la créativité.

Pour promouvoir le lancement de ce vinyle fabriqué en canne à sucre, BACARDÍ propose une série de vidéos expliquant le processus de fabrication. La première vidéo est de courte durée et met en scène Camila Cabello, expliquant l’essence de son partenariat avec BACARDÍ et l’enthousiasme suscité par la sortie d’un vinyle fabriqué en canne à sucre. La seconde est une exploration approfondie du processus de création du vinyle.

Dans le cadre de son partenariat de longue durée, BACARDÍ lance également deux nouveaux cocktails personnalisés et inspirés des chansons de Camila tirées de l’album « C, XOXO » : Chanel No.5 et BOAT. Ces cocktails rafraîchissants, parfaits pour l’été, capturent l’essence de la nouvelle musique de Camila.

Pour célébrer cette sortie, BACARDÍ fera un don à Beneath The Waves, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la protection des espèces et des habitats marins menacés. Cette collaboration avec Camila Cabello et Interscope Records confirme la poursuite de ce partenariat pluriannuel, qui devrait déboucher sur de nombreuses autres initiatives passionnantes. Assurez-vous de suivre @Bacardi et @Camila_Cabello sur Instagram pour être au courant des dernières mises à jour de la campagne, ou visitez le site www.BACARDI.com.

Recette du punch I LUV IT

2 oz de BACARDÍ Superior

½ oz de liqueur St Germain

½ oz de nectar au fruit de la passion

½ oz de jus de lime (environ la moitié d’une lime)

1 oz d’eau de noix de coco

Rondelle de lime et copeaux de noix de coco grillés pour décorer

Méthode : Verser tous les ingrédients dans un verre à whisky rempli de glaçons. Remuer rapidement pour mélanger. Garnir votre cocktail d’une rondelle de lime et de copeaux de noix de coco grillés.

Recette du Chanel No.5

2 oz de BACARDÍ Superior

1/3 oz de jus de lime

1/3 oz de jus d’ananas

½ oz de sirop de framboise

½ oz de Martini Fiero

1 cerise Bing avec la queue pour décorer

Méthode : Agiter le mélange. Filtrer sur de la glace. Garnir d’une cerise Bing.

Recette du B.O.A.T

2 oz de BACARDÍ Superior

1/2 oz de jus de lime

1/2 oz de purée de kiwi

1,5 oz de Gatorade bleu

Limonade pétillante Fever Tree

1 rondelle de citron pour décorer

Méthode : Agiter le mélange. Filtrer sur de la glace. Compléter avec le soda. Garnir d’une rondelle de citron.

