CSC和Palo Alto Networks联手加强Cortex XSOAR、XSIAM和XPANSE用户以及CSC域注册商客户的域安全

德克萨斯州威明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业级域注册商、缓解域安全、域名系统 (DNS) 和数字品牌威胁的全球领先企业CSC今天宣布与Palo Alto Networks开展技术合作，帮助Palo Alto Network的Cortex XSOAR、XSIAM 和 XPANSE解决方案用户以及CSC的域注册商客户提高域安全。在此次合作中，CSC将利用域名、DNS和安全套接字层（SSL）组合数据，结合Cortex的智能和功能，对风险进行上下文分析，并促进对威胁的修复。

CSCDomainManager℠应用编程接口 (API) 的新集成包现在可通过Cortex市场下载。作为双方合作关系组成部分，Cortex和CSC的联合客户还可以受益于针对企业域名组合的域名和URL网络钓鱼攻击免费定义包。这将帮助客户抵御针对其品牌的在线威胁载体，加强其整体安全态势。

Palo Alto Networks产品总监Andrew Scott表示，“鉴于企业及其消费者因品牌冒充和其他DNS安全问题而面临的威胁日益增加，我们很高兴能通过现有的Cortex产品将CSC强大的数据集和解决方案方便地扩展到我们的客户。通过攻击从根本上追寻恶意行为者，并确保适当的DNS安全以防止劫持和其他风险，这些都是防止破坏性安全事件发生的有力主动措施。”

CSC数字品牌服务部总裁Mark Calandra表示，“CSC检测域名威胁、网络品牌和DNS滥用以及欺诈行为，以保护公司免受由受损或欺诈域名引起的网络攻击。我们加入Cortex市场证明了我们的能力和对域安全领域的深入了解，并通过无缝集成到专注于优化网络安全态势的用户的工作流程中，提高了我们服务的知名度。”

CSC数字品牌服务首席技术官Ihab Shraim表示，“在当今不断变化的网络安全环境中，整合强大的域安全和品牌保护措施不仅是必要的，而且是战略上的当务之急。我们与Palo Alto Networks的合作体现了我们致力于提供全面安全态势，以应对客户面临的混合威胁。通过利用先进的智能和功能，我们使企业能够主动防御域相关网络威胁，并确保其数字品牌存在的完整性。”

CSC和Cortex集成的主要优势包括：

Cortex XSOAR： 自动进行威胁检测和事件响应，简化域相关安全管理。

自动进行威胁检测和事件响应，简化域相关安全管理。 Cortex XSIAM： 分析数据以确定漏洞并加强主动威胁缓解战略。

分析数据以确定漏洞并加强主动威胁缓解战略。 Cortex XPANSE： 为面向互联网的资产提供可视性和安全保护，提高对脆弱域的检测能力。

为面向互联网的资产提供可视性和安全保护，提高对脆弱域的检测能力。 CSC增强域注册商安全性：加强对劫持、网络钓鱼和网络威胁的防御。实施持续监控，防范不断演变的域名安全威胁。

这种合作关系强调了CSC和Palo Alto Networks致力于提供最先进的安全解决方案，确保客户数字资产的安全性和完整性。

关于CSC

CSC是“福布斯全球企业2000强”和“品牌价值100强”（Interbrand®）信赖的安全和威胁情报提供商，其重点领域是域安全和管理，以及数字品牌和欺诈保护。随着全球公司对其安全态势进行大量投资，我们的DomainSec℠平台可以帮助他们了解存在的网络安全疏漏，并帮助保护其在线数字资产和品牌。通过利用CSC的专有技术，企业可以巩固其安全态势，防范针对其在线资产和品牌声誉的网络威胁载体，帮助他们避免重大收入损失。CSC还提供在线品牌保护——结合在线品牌监控与强制措施，以及多维度查看防火墙外针对特定域的各种威胁。欺诈保护服务可在攻击的早期阶段打击网络钓鱼，使我们的解决方案更加完善。总部位于美国特拉华州威尔明顿的CSC成立于1899年，在美国、加拿大、欧洲和亚太地区均设有办事处。CSC是一家跨国公司，通过聘用提供服务各个领域的专家，我们能够为世界各地的客户开展业务。请访问cscdbs.com。

关于Palo Alto Networks

Palo Alto Networks是全球网络安全的领导者。我们坚持创新，压制网络威胁，使企业能够充满信心地采用技术。我们为全球各行各业成千上万的客户提供下一代网络安全服务。我们优异的网络安全平台和服务以行业领先的威胁情报为后盾，并通过最先进的自动化技术加强。无论是部署我们的产品以实现 "零信任企业"（Zero Trust Enterprise）并应对安全事件，还是通过世界一流的合作伙伴生态系统合作提供更好的安全成果，我们都致力于帮助确保每一天都比以往更加安全。这正是我们成为网络安全首选合作伙伴的原因。

Palo Alto Networks致力于汇聚最优秀的人才为我们的使命服务，因此我们也很自豪能够成为首选网络安全工作场所，并被《新闻周刊》评为 "最受喜爱的工作场所"（2023年、2022年、2021年），在 "残疾人平等指数"中获得 100 分（2023 年、2022 年），并被评为 HRC“LGBTQ+平等工作的最佳场所”（2022年）。要了解更多信息，请访问www.paloaltonetworks.com。

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