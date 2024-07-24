CSC和Palo Alto Networks強強聯手，為Cortex XSOAR、XSIAM和XPANSE使用者以及CSC網域註冊商客戶加強網域安全

德拉瓦州威明頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- CSC是企業級網域註冊商，同時還是緩解網域安全、網域名稱系統(DNS)和數位品牌威脅方面的全球領先企業，今日宣佈與Palo Alto Networks開展技術合作，旨在為使用Palo Alto Networks的Cortex XSOAR、XSIAM和XPANSE解決方案使用者以及CSC的網域註冊商客戶提供更強大的網域安全保障。在此次合作中，CSC將利用網域名稱、DNS和安全通訊協定(SSL)組合資料，並結合Cortex的智慧技術和功能，對風險進行上下文分析，幫助化解威脅。

CSCDomainManager℠應用程式介面(API)的新整合包現在可透過Cortex市場下載。Cortex和CSC的共同客戶還可以受益於一套免費的、定義明確的網域名稱和URL網路釣魚防範服務，該服務專注於針對企業網域名稱組合的威脅。這將幫助客戶抵禦針對其品牌的線上威脅載體，加強其整體安全態勢。

Palo Alto Networks產品總監Andrew Scott表示：「考慮到組織及其消費者因品牌冒充和其他DNS安全問題而面臨的威脅日益增加，我們很高興能透過現有的Cortex產品將CSC強大的資料集和解決方案方便地擴展到我們的客戶。透過去除惡意行為者的根源，以及確保正確的DNS安全以防止劫持和其他風險，是預防破壞性安全事件的有力主動措施。」

CSC數位品牌服務部總裁Mark Calandra表示：「CSC檢測網域名稱威脅、網路品牌和DNS濫用以及欺詐行為，以保護公司免受由受損或欺詐網域名稱引起的網路攻擊。我們的服務被納入Cortex市場是對我們的能力及網域安全領域深厚知識的認可，透過無縫整合到專注於最佳化網路安全態勢的使用者的工作流程中，提高了我們服務的知名度。」

CSC數位品牌服務技術長Ihab Shraim表示：「在當今不斷變化的網路安全環境中，整合強大的網域安全和品牌保護措施不僅是必要的，而且是戰略上的當務之急。我們與Palo Alto Networks的合作體現了我們致力於提供全面安全態勢，以應對客戶面臨的混合威脅。透過利用先進的智慧技術和功能，我們使企業能夠主動防禦網域相關網路威脅，並確保其數位品牌形象的完整性。」

CSC和Cortex整合的主要優勢包括：

Cortex XSOAR： 自動進行威脅檢測和事件回應，簡化網域相關安全管理。

自動進行威脅檢測和事件回應，簡化網域相關安全管理。 Cortex XSIAM： 分析資料以確定漏洞並加強主動威脅緩解戰略。

分析資料以確定漏洞並加強主動威脅緩解戰略。 Cortex XPANSE： 為面向網際網路的資產提供可視性和安全保護，提高對脆弱網域的檢測能力。

為面向網際網路的資產提供可視性和安全保護，提高對脆弱網域的檢測能力。 CSC增強網域註冊商安全性：加強對劫持、網路釣魚和網路威脅的防禦。實施持續監控，防範不斷演變的網域名稱安全威脅。

這一合作關係突顯了CSC和Palo Alto Networks雙語致力於提供最先進的安全解決方案的承諾，確保客戶數位資產的安全性和完整性。

關於CSC

CSC是「福布斯全球企業2000強」和「品牌價值100強」(Interbrand®)信賴的安全和威脅情報提供商，其重點領域是網域安全和管理，以及數位品牌和欺詐保護。隨著全球公司對其安全態勢進行大量投資，我們的DomainSec℠平台可以幫助他們瞭解存在的網路安全疏漏，並幫助保護其線上數位資產和品牌。透過利用CSC的專有技術，企業可以鞏固其安全態勢，防範針對其線上資產和品牌聲譽的網路威脅，從而避免重大的收入損失。CSC還提供線上品牌保護，該服務結合了線上品牌監控與強制措施，從多維度審查防火牆外針對特定網域的各種威脅。欺詐保護服務可在攻擊的早期階段打擊網路釣魚，使我們的解決方案更加完善。CSC總部位於美國德拉瓦州威明頓，自1899年起營運至今，在美國、加拿大、歐洲和亞太地區均設有辦事處。CSC是一家跨國公司，透過聘用提供服務各個領域的專家，我們能夠為世界各地的客戶開展業務。請造訪cscdbs.com。

關於Palo Alto Networks

Palo Alto Networks是全球網路安全的領導者。我們堅持創新，壓制網路威脅，使企業能夠充滿信心地採用技術。我們為全球各行各業成千上萬的客戶提供下一代網路安全服務。我們優異的網路安全平台和服務以行業領先的威脅情報為後盾，並透過最先進的自動化技術得到強化。無論是部署我們的產品以實現「零信任企業」(Zero Trust Enterprise)並應對安全事件，還是透過世界一流的合作夥伴生態系統合作提供更好的安全成果，我們都致力於幫助確保每一天都比以往更加安全。這正是我們成為網路安全首選合作夥伴的原因。

Palo Alto Networks致力於匯聚最優秀的人才為我們的使命服務，因此我們也很自豪能夠成為首選網路安全工作場所，並被《新聞週刊》評為 「最受喜愛的工作場所」(2023年、2022年、2021年)，在「殘疾人平等指數」中獲得100分(2023年、2022年)，並被評為HRC「LGBTQ+平等工作的最佳場所」(2022年)。要瞭解更多資訊，請造訪www.paloaltonetworks.com。

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