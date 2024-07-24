McAfee和Samsung將合作關係延續到第十年，透過Galaxy Store為全球Samsung使用者提供人工智慧驅動的線上保護（照片：美國商業資訊）

McAfee和Samsung將合作關係延續到第十年，透過Galaxy Store為全球Samsung使用者提供人工智慧驅動的線上保護（照片：美國商業資訊）

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今天，線上保護領域的全球領導者McAfee Corp.宣布延長與Samsung的十年合作關係，以強化對消費者隱私、身分和個人資訊所面臨的線上威脅的防護。

現在，Samsung行動裝置都預先安裝了Galaxy Store，包括Galaxy S24 Ultra、Galaxy S24、Galaxy S24+、Galaxy Tab S9系列、Galaxy Z Flip6和Galaxy Z Fold6。在這裡，使用者可以下載並使用McAfee Security應用程式*，其中包括該公司的專利AI技術McAfee Scam Protection™。該技術可以在偵測到簡訊中的危險URL時自動辨識並發出警示。如果您不小心點選了簡訊、電子郵件、社群媒體帖子等中的詐騙連結，它還會主動阻止風險網站。

除了可在消費者的Galaxy手機和平板電腦上取得外，McAfee Security現在還可透過Galaxy Store供98個市場的現有使用者購買。消費者可以輕鬆購買並在其Samsung行動裝置上安裝該應用程式，確保不間斷的線上保護。這一點尤為重要，因為隨著人工智慧的興起，網路犯罪分子正在大規模製造更有迷惑性的個人化騙局，這使得消費者比以往任何時候都更難分辨哪些內容值得信任：50%的手機使用者表示，人工智慧使他們更難辨識網路詐騙，39%的受訪者承認曾點選過詐騙簡訊中的連結，如來自未知號碼的可疑簡訊或虛假快遞包裹簡訊。**

這些功能還有助於消除消費者的主要顧慮：根據McAfee近期的行動威脅調查，全球90%的人在使用手機時對保護自身的線上隱私和身分存在顧慮。為了在人工智慧時代進一步消除這種擔憂，最新的Galaxy裝置還配備了先進智慧設定***。透過禁用線上資料處理，使用者可以完全控制允許將多少資料用於增強人工智慧體驗。

McAfee資深副總裁Pedro Gutierrez表示：「我們與Samsung的持續合作有助於我們做最重要的事：保護更多的人，讓他們能夠放心地上網。隨著Samsung全新行動人工智慧體驗的推出，以及McAfee對利用人工智慧打擊人工智慧詐騙的持續關注，我們很高興能繼續保持雙方的合作關係。」

Samsung Galaxy裝置，包括Galaxy S24系列、Galaxy Tab S9系列、Galaxy Z Flip6和Galaxy Z Fold6，現在都提供了採用McAfee Scam Protection™技術的McAfee Security。使用者可透過預先安裝的Galaxy Store應用程式以優惠價格購買。這一系列配備McAfee線上保護解決方案的裝置有助於為使用者提供全面保護，抵禦不斷變化的線上威脅。

關於McAfee

McAfee Corp.是為消費者提供線上保護的全球領導者。McAfee消費者解決方案專注于保護人，而不僅僅是裝置。在這個時刻保持連線的世界裡，McAfee致力於滿足使用者需求，透過直覺式的整合式解決方案讓使用者的生活安全無憂，在需要的時刻為他們的家庭、社群和企業提供全面的保護。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.mcafee.com。

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* 可在Samsung Galaxy Store取得的McAfee Security應用程式是McAfee Total Protection™，其中包括McAfee Scam Protection。這是McAfee獲得專利的強大人工智慧(AI)技術，可防範激增的人工智慧生成的釣魚詐騙。

** 2024年2月McAfee行動威脅調查由市場研究公司MSI-ACI進行，對象是來自美國、英國、法國、德國、澳洲、印度和日本等7個國家的4032名成年人。

*** 需要登入Samsung帳戶。阻止伺服器存取的先進智慧設定會限制某些人工智慧功能。無論與否允許伺服器存取，Samsung都不會保存使用者的輸入或輸出資料。第三方提供的人工智慧功能可能適用不同的條款。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。