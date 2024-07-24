McAfee和Samsung将合作关系延续到第十个年头，通过Galaxy Store为全球Samsung用户提供人工智能驱动的在线保护（照片：美国商业资讯）

McAfee和Samsung将合作关系延续到第十个年头，通过Galaxy Store为全球Samsung用户提供人工智能驱动的在线保护（照片：美国商业资讯）

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今天，在线保护领域的全球领导者McAfee Corp.宣布延长与Samsung的十年合作关系，以加强对消费者隐私、身份和个人信息所面临的在线威胁的防护。

现在，Samsung移动设备都预装了Galaxy Store，包括Galaxy S24 Ultra、Galaxy S24、Galaxy S24+、Galaxy Tab S9系列、Galaxy Z Flip6和Galaxy Z Fold6。在这里，用户可以下载并使用McAfee Security应用程序*，其中包括该公司的专利AI技术McAfee Scam Protection™。该技术可以在检测到短信中的危险URL时自动识别并发出警报。如果您不小心点击了短信、电子邮件、社交媒体帖子等中的诈骗链接，它还会主动阻止风险网站。

除了可在消费者的Galaxy手机和平板电脑上获取外，McAfee Security现在还可通过Galaxy Store供98个市场的现有用户购买。消费者可以轻松购买并在其Samsung移动设备上安装该应用程序，确保不间断的在线保护。这一点尤为重要，因为随着人工智能的兴起，网络犯罪分子正在大规模制造更有迷惑性的个性化骗局，这使得消费者比以往任何时候都更难分辨哪些内容值得信任：50%的手机用户表示，人工智能使他们更难识别网络诈骗，39%的受访者承认曾点击过诈骗短信中的链接，如来自未知号码的可疑短信或虚假快递包裹短信。**

这些功能还有助于消除消费者的主要顾虑：根据McAfee近期的移动威胁调查，全球90%的人在使用手机时对保护自身的在线隐私和身份存在顾虑。为了在人工智能时代进一步消除这种担忧，最新的Galaxy设备还配备了高级智能设置***。通过禁用在线数据处理，用户可以完全控制允许将多少数据用于增强人工智能体验。

McAfee高级副总裁Pedro Gutierrez表示：“我们与Samsung的持续合作有助于我们做最重要的事：保护更多的人，让他们能够放心地上网。随着Samsung全新移动人工智能体验的推出，以及McAfee对利用人工智能打击人工智能诈骗的持续关注，我们很高兴能继续保持双方的合作关系。”

Samsung Galaxy设备，包括Galaxy S24系列、Galaxy Tab S9系列、Galaxy Z Flip6和Galaxy Z Fold6，现在都提供了采用McAfee Scam Protection™技术的McAfee Security。用户可通过预装的Galaxy Store应用程序以优惠价格购买。这一系列配备McAfee在线保护解决方案的设备有助于为用户提供全面保护，抵御不断变化的在线威胁。

关于McAfee

McAfee Corp.是为消费者提供在线保护的全球领导者。McAfee消费者解决方案专注于保护人，而不仅仅是设备。在当今始终在线的世界里，McAfee致力于满足用户需求，通过直观的集成式解决方案使用户的生活安全无忧，在需要的时刻为他们的家庭、社区和企业提供全面的保护。如需了解更多信息，请访问https://www.mcafee.com。

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* 可在Samsung Galaxy Store获取的McAfee Security应用程序是McAfee Total Protection™，其中包括McAfee Scam Protection。这是McAfee获得专利的强大人工智能(AI)技术，可防范激增的人工智能生成的钓鱼欺诈。

** 2024年2月McAfee移动威胁调查由市场研究公司MSI-ACI进行，对象是来自美国、英国、法国、德国、澳大利亚、印度和日本等7个国家的4032名成年人。

*** 需要登录Samsung帐户。阻止服务器访问的高级智能设置会限制某些人工智能功能。无论与否允许服务器访问，Samsung都不会保存用户的输入或输出数据。第三方提供的人工智能功能可能适用不同的条款。

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