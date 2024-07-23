Corpay Cross-Border被指定为AEG Presents UK在欧洲的官方B2B外汇合作伙伴

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的企业支付公司Corpay, Inc.*,（NYSE: CPAY）欣然宣布，Corpay的Cross-Border业务部已与全球领先的现场音乐和活动主办方AEG Presents UK签订协议，成为AEG Presents 在欧洲的官B2B外汇 (FX) 合作伙伴。

通过此次合作，AEG Presents UK将获得并使用Corpay Cross-Border的创新解决方案，帮助减少日常业务需求中的外汇风险。此外，Corpay Cross-Border的获奖平台将使其能够通过单一接入点管理全球支付。

Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示："Corpay Cross-Border团队很高兴成为AEG Presents UK在欧洲的官方B2B外汇合作伙伴。这是Corpay全球合作伙伴计划发展的重要里程碑，它进一步扩大了我们在现场音乐、活动和娱乐界的影响力。我们非常重视在全球范围内发展Corpay品牌和货币风险管理业务，我们很高兴能与现场音乐和活动的全球领导者AEG Presents合作。”

AEG Presents UK副总裁兼财务总监Stephen Van Dyk说： "我们期待与Corpay合作，并使用他们的平台和服务。”

关于Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) Corpay是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay – 轻松付款。要了解更多信息，请访问www.corpay.com。

*“Corpay ”在本文件中主要指Corpay, Inc. 的Cross-Border业务部https://www.corpay.com/cross-border；Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表可通过以下链接查看：https://www.corpay.com/compliance。

** 须经相关Corpay公司的信贷和合规审批。

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