LambdaTest與Netlify整合以增強開發人員的工作流程

三藩市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 基於雲端的領先統一測試平台LambdaTest宣佈與Netlify建立合作夥伴關係，Netlify是企業構建高效能動態網站、電子商務商店和網路應用程式的重要平台。此次合作旨在提高開發人員的測試能力，使其能夠更高效地交付高品質的網路應用程式。
LambdaTest為開發人員提供詳盡的基於雲端的測試解決方案，包括跨瀏覽器相容性測試、Web和應用程式自動化測試以及真實設備測試。Netlify使用者可以輕鬆地將測試整合到其持續的部署工作流程中，並透過與LambdaTest整合，確保在部署前全面測試網路應用程式。
LambdaTest聯合創始人兼產品主管Mayank Bhola表示：「對於努力提供穩定、安全的網路應用程式的開發人員來說，LambdaTest和Netlify的整合是重大突破。開發人員可以透過該整合，從Netlify的無縫部署流程和LambdaTest的強大測試功能中獲益，確保其應用程式在不同環境和裝置中的可靠性和品質。」
Netlify生態系統現已輕鬆整合了LambdaTest，從而使開發人員可以存取全方位平台，直接從部署管道測試網路應用程式。透過本次整合，工作流執行更高效，部署更快速，無需管理複雜的設置或在多個工具之間切換。
Netlify合作夥伴關係和生態系統副總裁Steven Larsen表示：「我們很高興能與LambdaTest合作，為使用者提供增強測試解決方案。透過該整合，開發人員可以在不犧牲品質的前提下大幅縮短開發週期。此次整合進一步幫助Netlify實現使命，即為開發人員提供高效開發和執行尖端網路應用所需的工具和支援。」
Netlify和LambdaTest的整合現已向所有使用者開放，為開發人員提供全面解決方案，讓他們可以放心測試和部署網路應用程式。
有關該整合的更多資訊，請造訪https://www.lambdatest.com/support/docs/netlify-integration-with-lambdatest/
關於 LambdaTest
LambdaTest是智慧的全管道企業執行環境，幫助企業通過及時測試協調（JITTO）大幅縮短上市時間，確保高品質發佈並加速數位化轉型。130多個國家/地區的10,000多家企業客戶和200多萬使用者依靠LambdaTest滿足其測試需求。
- 瀏覽器和應用程式測試雲端允許使用者在3000多種不同的瀏覽器、實際設備和作業系統環境中對網路和行動應用程式進行手動和自動測試。
- HyperExecute幫助客戶在雲端高速執行和協調任何架構和程式設計語言的測試網格，從而縮短品質測試時間，幫助開發人員更快地構建軟體。
若要取得更多資訊，請造訪https://lambdatest.com
關於Netlify
Netlify是企業構建高性能動態網站、電子商務商店和網路應用程式的平台。透過將廣泛的技術、服務和API生態系統整合到一個工作流程中，Netlify在節省時間和資金的同時，將團隊生產力提升到全新水準。
Netlify擁有500多萬名開發人員和超過475家企業客戶。作為Jamstack運動的開創者，Netlify將所有現代網路框架、無伺服器功能和邊緣運算整合到一個平台中，提供無與倫比的使用者體驗，滿足開發人員、架構師和行銷人員的需求。
若要取得更多資訊，請造訪https://www.netlify.com/
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