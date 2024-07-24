LambdaTest與Netlify整合以增強開發人員的工作流程

三藩市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 基於雲端的領先統一測試平台LambdaTest宣佈與Netlify建立合作夥伴關係，Netlify是企業構建高效能動態網站、電子商務商店和網路應用程式的重要平台。此次合作旨在提高開發人員的測試能力，使其能夠更高效地交付高品質的網路應用程式。

LambdaTest為開發人員提供詳盡的基於雲端的測試解決方案，包括跨瀏覽器相容性測試、Web和應用程式自動化測試以及真實設備測試。Netlify使用者可以輕鬆地將測試整合到其持續的部署工作流程中，並透過與LambdaTest整合，確保在部署前全面測試網路應用程式。

LambdaTest聯合創始人兼產品主管Mayank Bhola表示：「對於努力提供穩定、安全的網路應用程式的開發人員來說，LambdaTest和Netlify的整合是重大突破。開發人員可以透過該整合，從Netlify的無縫部署流程和LambdaTest的強大測試功能中獲益，確保其應用程式在不同環境和裝置中的可靠性和品質。」

Netlify生態系統現已輕鬆整合了LambdaTest，從而使開發人員可以存取全方位平台，直接從部署管道測試網路應用程式。透過本次整合，工作流執行更高效，部署更快速，無需管理複雜的設置或在多個工具之間切換。

Netlify合作夥伴關係和生態系統副總裁Steven Larsen表示：「我們很高興能與LambdaTest合作，為使用者提供增強測試解決方案。透過該整合，開發人員可以在不犧牲品質的前提下大幅縮短開發週期。此次整合進一步幫助Netlify實現使命，即為開發人員提供高效開發和執行尖端網路應用所需的工具和支援。」

Netlify和LambdaTest的整合現已向所有使用者開放，為開發人員提供全面解決方案，讓他們可以放心測試和部署網路應用程式。

有關該整合的更多資訊，請造訪https://www.lambdatest.com/support/docs/netlify-integration-with-lambdatest/

關於 LambdaTest

LambdaTest是智慧的全管道企業執行環境，幫助企業通過及時測試協調（JITTO）大幅縮短上市時間，確保高品質發佈並加速數位化轉型。130多個國家/地區的10,000多家企業客戶和200多萬使用者依靠LambdaTest滿足其測試需求。

若要取得更多資訊，請造訪https://lambdatest.com

關於Netlify

Netlify是企業構建高性能動態網站、電子商務商店和網路應用程式的平台。透過將廣泛的技術、服務和API生態系統整合到一個工作流程中，Netlify在節省時間和資金的同時，將團隊生產力提升到全新水準。

Netlify擁有500多萬名開發人員和超過475家企業客戶。作為Jamstack運動的開創者，Netlify將所有現代網路框架、無伺服器功能和邊緣運算整合到一個平台中，提供無與倫比的使用者體驗，滿足開發人員、架構師和行銷人員的需求。

若要取得更多資訊，請造訪https://www.netlify.com/

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