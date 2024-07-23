继成功通过FDA检查后，KBI Biopharma续签并扩大了与全球领先制药公司的商业合同

北卡罗来纳州达勒姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- JSR Life Sciences旗下公司、全球cGMP合同开发和制造组织(CDMO) KBI Biopharma, Inc. (KBI)今天宣布，其已续签并扩大了与一家全球领先制药公司的生产合同。该合同最初于2020年启动，续约后将延长至2029年，其中一项重要的修订概述了两款治疗产品的采购承诺，到续约期结束时，合同的增量价值约为2.5亿美元。

此外，KBI于6月底成功完成了美国食品药品管理局(FDA)对其位于北卡罗来纳州达勒姆的哺乳动物业务的监管检查。这次监管检查使公司在北卡罗来纳州的业务能够开始向一家主要战略客户提供哺乳动物药物物质的商业化生产。这也证明了KBI有能力成为大批量商业治疗药物生产的首选合作伙伴。

KBI Biopharma总裁兼首席执行官J.D. Mowery表示：“KBI将继续履行对客户的承诺，帮助客户解决复杂的生产难题，此次商业合同续约使我们能够展示自身作为新一代CDMO的方法。凭借这份协议以及成功的FDA监管检查，我们正在推动生物制药研发和生产领域的突破，助力将新疗法推向市场。”

他总结道：“通过与全球制药领军企业建立这些值得信赖的长期合作伙伴关系，我们能够对全球患者的生活产生积极影响。”

关于KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc.是JSR Life Sciences旗下公司，与其附属公司共同组成全球性合同开发和制造组织(CDMO)，为生命科学公司提供全面整合的加速药物开发和生物制剂制造服务及专长。KBI是哺乳动物细胞系开发领域的全球领导者，依托一流的模块化技术和高度专业化的解决方案，助力生命科学行业快速发现、开发创新的药物和疫苗并实现商业化。KBI与500多个客户伙伴中的每一个客户紧密合作，支持药物开发项目的个性化和加速进行。

全球合作伙伴正在利用KBI的技术推进160多种候选药物的临床前和临床开发以及10种商业产品的生产。KBI依托世界一流的分析能力和广泛的科学和技术专业知识，为哺乳动物和微生物项目提供强大的工艺开发以及临床和商业cGMP生产服务。KBI以优质生产而闻名，帮助合作伙伴将候选药物推向市场。KBI在欧洲和美国设有六个分支机构，为全球客户提供服务。如需了解更多信息，请访问www.kbibiopharma.com。

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