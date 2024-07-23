LambdaTest与Netlify集成以增强开发人员的工作流程

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 基于云的领先统一测试平台LambdaTest宣布与Netlify建立合作伙伴关系，Netlify是企业构建高性能动态网站、电子商务商店和网络应用程序的重要平台。此次合作旨在提高开发人员的测试能力，使其能够更高效地交付高质量的网络应用程序。

LambdaTest为开发人员提供详尽的基于云的测试解决方案，包括跨浏览器兼容性测试、Web和应用程序自动化测试以及真实设备测试。Netlify用户可以轻松地将测试集成到其持续的部署工作流程中，并通过与LambdaTest集成，确保在部署前全面测试网络应用程序。

LambdaTest联合创始人兼产品主管Mayank Bhola表示，“对于努力提供稳定、安全的网络应用程序的开发人员来说，LambdaTest和Netlify的集成是重大突破。开发人员可以通过该集成，从Netlify的无缝部署流程和LambdaTest的强大测试功能中获益，确保其应用程序在不同环境和设备中的可靠性和质量。”

Netlify生态系统现已轻松集成了LambdaTest，从而使开发人员可以访问全方位平台，直接从部署管道测试网络应用程序。通过本次集成，工作流运行更高效，部署更快速，无需管理复杂的设置或在多个工具之间切换。

Netlify合作伙伴关系和生态系统副总裁Steven Larsen说："我们很高兴能与LambdaTest合作，为用户提供增强测试解决方案。通过该集成，开发人员可以在不牺牲质量的前提下大幅缩短开发周期。此次集成进一步帮助Netlify实现使命，即为开发人员提供高效开发和执行尖端网络应用所需的工具和支持。”

Netlify和LambdaTest的集成现已向所有用户开放，为开发人员提供全面解决方案，让他们可以放心测试和部署网络应用程序。

有关该集成的更多信息，请访问https://www.lambdatest.com/support/docs/netlify-integration-with-lambdatest/

关于 LambdaTest

LambdaTest是智能的全渠道企业执行环境，帮助企业通过及时测试协调（JITTO）大幅缩短上市时间，确保高质量发布并加速数字化转型。130多个国家/地区的10,000多家企业客户和200多万用户依靠LambdaTest满足其测试需求。

有关更多信息，请访问https://lambdatest.com

关于Netlify

Netlify是企业构建高性能动态网站、电子商务商店和网络应用程序的平台。通过将广泛的技术、服务和API生态系统整合到一个工作流程中，Netlify在节省时间和资金的同时，将团队生产力提升到全新水平。

Netlify拥有500多万名开发人员和超过475家企业客户。作为Jamstack运动的开创者，Netlify将所有现代网络框架、无服务器功能和边缘计算整合到一个平台中，提供无与伦比的用户体验，满足开发人员、架构师和营销人员的需求。

有关更多信息，请访问https://www.netlify.com/

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