LambdaTest与Netlify集成以增强开发人员的工作流程

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 基于云的领先统一测试平台LambdaTest宣布与Netlify建立合作伙伴关系，Netlify是企业构建高性能动态网站、电子商务商店和网络应用程序的重要平台。此次合作旨在提高开发人员的测试能力，使其能够更高效地交付高质量的网络应用程序。
LambdaTest为开发人员提供详尽的基于云的测试解决方案，包括跨浏览器兼容性测试、Web和应用程序自动化测试以及真实设备测试。Netlify用户可以轻松地将测试集成到其持续的部署工作流程中，并通过与LambdaTest集成，确保在部署前全面测试网络应用程序。
LambdaTest联合创始人兼产品主管Mayank Bhola表示，“对于努力提供稳定、安全的网络应用程序的开发人员来说，LambdaTest和Netlify的集成是重大突破。开发人员可以通过该集成，从Netlify的无缝部署流程和LambdaTest的强大测试功能中获益，确保其应用程序在不同环境和设备中的可靠性和质量。”
Netlify生态系统现已轻松集成了LambdaTest，从而使开发人员可以访问全方位平台，直接从部署管道测试网络应用程序。通过本次集成，工作流运行更高效，部署更快速，无需管理复杂的设置或在多个工具之间切换。
Netlify合作伙伴关系和生态系统副总裁Steven Larsen说："我们很高兴能与LambdaTest合作，为用户提供增强测试解决方案。通过该集成，开发人员可以在不牺牲质量的前提下大幅缩短开发周期。此次集成进一步帮助Netlify实现使命，即为开发人员提供高效开发和执行尖端网络应用所需的工具和支持。”
Netlify和LambdaTest的集成现已向所有用户开放，为开发人员提供全面解决方案，让他们可以放心测试和部署网络应用程序。
有关该集成的更多信息，请访问https://www.lambdatest.com/support/docs/netlify-integration-with-lambdatest/
关于 LambdaTest
LambdaTest是智能的全渠道企业执行环境，帮助企业通过及时测试协调（JITTO）大幅缩短上市时间，确保高质量发布并加速数字化转型。130多个国家/地区的10,000多家企业客户和200多万用户依靠LambdaTest满足其测试需求。
- 浏览器和应用程序测试云允许用户在3000多种不同的浏览器、实际设备和操作系统环境中对网络和移动应用程序进行手动和自动测试。
- HyperExecute帮助客户在云中高速运行和协调任何架构和编程语言的测试网格，从而缩短质量测试时间，帮助开发人员更快地构建软件。
有关更多信息，请访问https://lambdatest.com
关于Netlify
Netlify是企业构建高性能动态网站、电子商务商店和网络应用程序的平台。通过将广泛的技术、服务和API生态系统整合到一个工作流程中，Netlify在节省时间和资金的同时，将团队生产力提升到全新水平。
Netlify拥有500多万名开发人员和超过475家企业客户。作为Jamstack运动的开创者，Netlify将所有现代网络框架、无服务器功能和边缘计算整合到一个平台中，提供无与伦比的用户体验，满足开发人员、架构师和营销人员的需求。
有关更多信息，请访问https://www.netlify.com/
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