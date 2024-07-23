Corpay Cross-Border被任命為AEG Presents UK在歐洲的官方B2B外匯合作夥伴

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)欣然宣布，Corpay的Cross-Border業務部門已與現場音樂和活動領域的全球領導者AEG Presents UK達成協議，成為AEG Presents在歐洲的官方B2B外匯(FX)合作夥伴。

透過此次合作，AEG Presents UK將可獲得並使用Corpay Cross Border的創新解決方案，以協助減輕其日常業務需求帶來的外匯風險。此外，Corpay Cross-Border屢獲殊榮的平台將使其能夠從單一存取點管理全球支付。

Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「Corpay Cross-Border團隊很高興成為AEG Presents UK在歐洲的官方B2B外匯合作夥伴。這是Corpay全球合作夥伴計畫發展過程中的一個重要里程碑，進一步擴大了我們在現場音樂、活動和娛樂領域的業務版圖。憑藉我們對發展Corpay品牌的強大專注力以及全球化貨幣風險管理業務，我們很高興能與現場音樂和活動領域的全球領導者AEG Presents攜手合作。」

AEG Presents UK副總裁兼財務總監Stephen Van Dyk表示：「我們期待與Corpay合作，並利用他們的平台和服務。」

關於Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件協助其客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而讓我們的客戶能夠節省時間並最終減少支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay – 讓付款變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.corpay.com。

* 本文件中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.的Cross-Border業務部門（網址：https://www.corpay.com/cross-border）；Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表請參見此處：https://www.corpay.com/compliance。

** 須獲得相關Corpay公司的信貸與法規遵循核准。

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