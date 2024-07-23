Andersen Global擴大在捷克共和國的業務版圖

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與捷克評估公司Pražská Znalecká Kancelář (PZK)簽署合作協議，擴大了其在歐洲的評估業務版圖。

PZK由管理合夥人Petr Smid領導，總部設在布拉格，為國內和國際客戶提供服務。公司團隊專精於房地產、商業顧問、證券、訴訟、轉讓定價、購併和稅務方面的評估解決方案。

Petr表示：「隨著我們繼續提供綜合解決方案並建立長期的客戶關係，與Andersen Global的合作推動了本公司的發展。我們將與成員公司和合作公司一起，利用我們的集體專長為客戶創造無與倫比的價值。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「PZK追求卓越的承諾和廣泛的評估專長將為我們的客戶帶來直接的價值。對於我們在歐洲的評估平台而言，捷克共和國是一個至關重要的市場。Petr及其團隊將提供關鍵資源，對我們在該地區的現有能力形成補充，為我們的進一步發展奠定基礎。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和評估專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過1.7萬名專業人員，透過其成員公司和合作公司在逾475個地區經營業務。

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