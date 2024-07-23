Andersen Global扩大在捷克共和国的业务范围

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与捷克评估公司Pražská Znalecká Kancelář (PZK)签订合作协议，扩大了其在欧洲的评估业务版图。

PZK由管理合伙人Petr Smid领导，总部设在布拉格，为国内和国际客户提供服务。公司团队专精于房地产、商业咨询、证券、诉讼、转让定价、并购和税务方面的评估解决方案。

Petr表示：“随着我们继续提供综合解决方案并建立长期的客户关系，与Andersen Global的合作推动了本公司的发展。我们将与成员公司和合作公司一道，利用我们的集体专长为客户创造无与伦比的价值。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“PZK追求卓越的承诺和广泛的评估专长将为我们的客户带来直接的价值。对于我们在欧洲的评估平台而言，捷克共和国是一个至关重要的市场。Petr及其团队将提供关键资源，对我们在该地区的现有能力形成补充，为我们的进一步发展奠定基础。”

Andersen Global是由全球税务、法律和评估专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过1.7万名专业人员，通过其成员公司和合作公司在逾475个地区开展业务。

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