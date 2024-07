LambdaTest se integra à Netlify para aprimorar fluxos de trabalho de desenvolvedores

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, uma plataforma de testes unificada baseada em nuvem líder, anuncia sua parceria com a Netlify, a plataforma essencial para empresas criarem sites, lojas de comércio eletrônico e aplicativos da web com alto desempenho e dinâmicos. Esta cooperação visa melhorar os recursos de testes de desenvolvedores, permitindo que entreguem aplicativos da web de alta qualidade com mais eficiência.

A LambdaTest oferece aos desenvolvedores uma lista exaustiva de soluções de teste baseadas em nuvem, incluindo testes de compatibilidade entre navegadores, testes de automação da web e aplicativos, bem como testes de dispositivos reais. Os usuários da Netlify podem integrar facilmente os testes em seus fluxos de trabalho de implantação contínua e garantir testes abrangentes de seus aplicativos da web antes de implantar através da integração com a LambdaTest.

Mayank Bhola, Cofundador e Chefe de Produto da LambdaTest, declarou: "Para desenvolvedores que se esforçam por oferecer aplicativos da web estáveis ​​e seguros, a integração entre a LambdaTest e a Netlify representa um avanço significativo. Ao aproveitar esta integração, os desenvolvedores podem se beneficiar de perfeitos processos de implantação da Netlify e dos robustos recursos de teste da LambdaTest, que garantem a confiabilidade e a qualidade de seus aplicativos em todos os ambientes e dispositivos."

O ecossistema Netlify agora tem a fácil integração da LambdaTest, permitindo que os desenvolvedores acessem uma plataforma abrangente para testar aplicativos da web diretamente de seus canais de implantação. Os fluxos de trabalho operam com mais eficiência, e as implantações são mais rápidas devido a esta integração, que elimina a necessidade de gerenciar configurações complexas ou alternar entre as diversas ferramentas.

Steven Larsen, Vice-Presidente de Parcerias e Ecossistemas na Netlify, disse: "Temos prazer em cooperar com a LambdaTest para oferecer a nossos usuários soluções de teste aperfeiçoadas. Com esta integração, os desenvolvedores podem acelerar significativamente seus ciclos de desenvolvimento sem sacrificar a qualidade. Esta integração dá suporte adicional à missão da Netlify de equipar os desenvolvedores com as ferramentas e o suporte de que precisam para desenvolver e executar aplicativos de ponta da web com eficiência."

A integração entre a Netlify e a LambdaTest agora está disponível para todos os usuários, oferecendo aos desenvolvedores uma solução abrangente para testar e implantar aplicativos da web com confiança.

Para mais informação sobre esta integração, acesse https://www.lambdatest.com/support/docs/netlify-integration-with-lambdatest/

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e omnicanal que ajuda as empresas a reduzir drasticamente o tempo de comercialização mediante o Just in Time Test Orchestration (JITTO), garantindo lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes empresariais e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de testes.

Testes de navegadores e aplicativos: A nuvem permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos da web e móveis em mais de 3.000 navegadores diferentes, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais.

O HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de teste em nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas, a fim de reduzir o tempo de teste de qualidade, ajudando os desenvolvedores a criar software com mais rapidez.

Para mais informação, acesse https://lambdatest.com

Sobre a Netlify

A Netlify é a plataforma para empresas criarem sites dinâmicos e de alto desempenho, lojas de comércio eletrônico e aplicativos da web. Ao unir um extenso ecossistema de tecnologias, serviços e APIs em um fluxo de trabalho, a Netlify libera novos níveis de produtividade de equipe, enquanto poupa tempo e dinheiro.

Com mais de 5 milhões de desenvolvedores e mais de 475 clientes empresariais, a Netlify é criadora do movimento Jamstack, reunindo todas as estruturas modernas da web, funções sem servidor e computação de ponta em uma plataforma para proporcionar experiências de usuário inigualáveis, que satisfazem as necessidades de desenvolvedores, arquitetos e profissionais de marketing.

Para mais informação, acesse https://www.netlify.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.