SLB将加快与Aker BP共同开发人工智能驱动的数字平台

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 监管新闻：

SLB和Aker BP今天宣布，双方已达成一项长期合作协议，将与Aker BP共同开发一个人工智能驱动的数字平台，以加速创新并大幅提高该公司勘探与生产业务的效率。新平台将利用Delfi™数字平台，为Aker BP提供新的云端数字解决方案。

SLB数字与集成总裁Rakesh Jaggi表示：“通过共同开发人工智能驱动的数字技术，我们将革新Aker BP的地下工作流程，在其整个勘探与生产生命周期内缩短规划周期、提高产量并降低成本。我们已与Aker BP做出长期承诺，将不断改进其平台的地下业务部分，推动持续的效率优化和更可持续的能源生产。”

两个合作伙伴将把Aker BP目前的应用程序组合迁移到云端，并为地下工作流程创建一个一体化平台。高性能云计算速度将使该平台能够利用SLB和Aker BP的先进人工智能和领域专长，从以前未开发的数据中揭示新的见解，推动效率和性能的大幅提升。

Aker BP勘探与储层开发高级副总裁Per Øyvind Seljebotn表示：“我们与SLB合作开发的平台是实现我们打造未来勘探与生产公司战略的关键一步，将巩固我们作为数字领导者的地位。利用云技术开展数据驱动的地下工作流程将提高效率和创造更多价值，同时有助于降低我们的油田和勘探活动对环境的影响。”

建立统一的数据环境是实现人工智能驱动的工作流程的重要环节。新平台基于SLB对Open Group的OSDU®技术标准的承诺以及与Microsoft的Azure Data Manager for Energy的紧密集成。

Aker BP首席数字官Paula Doyle表示：“转向Delfi平台是我们在数据驱动的旅程中向前迈出的一大步。在与SLB的合作中，使用Azure Data Manager for Energy、与我们的数字生态系统进行强有力且开放的合作，以及充分利用生成式人工智能的雄心壮志，都是这一合作的重要优势。”

SLB及其合作伙伴和客户将在今年晚些时候于摩纳哥举行的2024年SLB数字论坛上讨论人工智能、数据、工业物联网和其他趋势如何改变当今的能源系统。如需了解更多信息，请点击此处。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。