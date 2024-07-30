LitePoint、Metanoia與Pegatron 5G攜手展示先進Open RAN解決方案

台北--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 無線測試解決方案的先進供應商LitePoint、賦能5G開放式無線接取網路（O-RAN）的半導體SoC解決方案供應商Metanoia Communications Inc.（以下簡稱“Metanoia”），以及Pegatron 5G——著名的O-RAN合規產品及端到端5G網路技術供應商，在2024年台北Open RAN峰會上首次聯合展示了針對O-RAN部署的前沿解決方案。這標誌著三家公司合作的重大里程碑，凸顯了它們在推動5G技術和Open RAN應用方面的共同努力。

LitePoint展示了其IQFR1-RU測試平台，並演示了該平台如何集成Metanoia的Open-Radio-Unit（O-RU）晶片組於Pegatron 5G的PR1450系列O-RU中進行驗證測試。此外，LitePoint還展示了其IQfact5G自動化工具，該工具用於在IQFR1-RU上進行全面的3GPP TS 38.141發射器和接收器測試。此次展示強調了這些技術之間的無縫互通性，對於確保5G網路的性能和可靠性至關重要。

Metanoia的執行長兼董事長Stewart Wu博士表示：“我們基於軟件定義無線電（SDR）的全面5G SoC晶片組提供了一個半成品的系統解決方案，包括一個完整的硬體開發套件（HDK）、一個包含完整原始碼存取權的綜合軟體開發套件（SDK），以及用於工程和生產調整及測試的自動測試設備（ATE）工具，確保無縫集成和最佳性能，以實現快速量產上市。我們很自豪能與LitePoint和Pegatron 5G這樣的行業先進合作，共同實現這一重要里程碑，並為未來5G O-RAN解決方案樹立新的標桿。”

Pegatron 5G業務發展副總裁兼首席產品長David Hoelscher補充道：“通過LitePoint IQFR1-RU驗證的PR1450系列，代表了我們推進 Open RAN 技術的努力中的一個重要里程碑。我們期待繼續與LitePoint和Metanoia合作，將創新解決方案推向市場。”

LitePoint產品市場總監Adam Smith表示：“我們很高興與Metanoia和Pegatron 5G合作，展示我們在Open RAN部署方面的聯合能力。LitePoint的IQFR1-RU測試平台，結合Metanoia的晶片組以及Pegatron5G的O-RU產品，為不斷演進的5G環境提供了強大的解決方案。”

2024年Open RAN峰會為LitePoint、Metanoia和Pegatron 5G提供了一個理想的平台，展示了它們在推動5G和Open RAN部署方面的聯合能力和承諾。

技術細節

Metanoia – MT2812 5G 數位前端 (DFE) SoC / MT3812 5G 射頻收發器IC

MT2812採用可編程5G數據機，配備先進的DSP技術和雙RISC處理器，集成高速資料轉換器。該SoC支援多種無線應用，通過將乙太網作為介質轉換多種資料格式，使其成為 5G 新無線電 (5G NR) 的理想選擇。

MT3812是一款三頻2x2多重輸入多重輸出（MIMO）收發器，支援包括5G FR1和FR2（作為中頻）在內的多種無線應用，適用於O-RU和小型基地台系統。更多資訊，請訪問 https://metanoia-comm.com/products/5g/

Pegatron 5G – PR1450 系列

PR1450系列是專為無縫室內5G連接設計的室內5G FR1 4T4R O-RU，具有3GPP Rel. 16合規性、URLLC微時隙支援、優化的頻寬利用率、比基於FPGA的晶片組更低的功耗以及較寬工作溫度範圍等特點。更多資訊，請訪問https://5g.Pegatroncorp.com/productsAndSolutions

LitePoint – IQFR1-RU 测试平台

IQFR1-RU是一款創新性的5G O-RAN無線電單元測試解決方案，它為5G O-RU的校準及RF性能驗證提供了全面集成的單機箱解決方案。透過簡化測試流程，確保在現實世界部署場景中的功能適配性，IQFR1-RU徹底革新了O-RU的測試方式，大幅地簡化了產品開發、特性描述及製造流程。欲了解更多詳情，請瀏覽https://www.litepoint.com/products/iqfr1-ru-5g-fr1-o-ran-radio-unit-test-system/。

關於 LitePoint:

LitePoint 專為全球的無線設備製造商，量身打造無線測試解決方案與服務，協助客戶確保其產品符合當代消費者的各項要求。作為無線測試領域的先進創新企業，LitePoint 的產品開箱即可測試全球最廣泛使用的無線晶片組。LitePoint 與全球領先的智慧型手機、平板電腦、個人電腦、無線存取點和晶片組製造商合作。LitePoint 總部設於加州矽谷，並在全球設有辦事處，是自動測試設備和工業自動化解決方案先進供應商 Teradyne（納斯達克股票代碼：TER）的全資子公司。

關於Metanoia:

Metanoia Communications Inc. 專注於為開放式無線接取網路（Open RAN）無線電單元和小型基地台提供軟件定義無線電（SDR）及5G/B5G物理層（PHY）設計。Metanoia在5G無線半導體解決方案領域的尖端技術和專業知識，使其能夠提供極具競爭力的數位基頻和射頻（RF）晶片組，並輔以軟件構建semi-turnkey解決方案。利用正交分頻多工（OFDM）和專有軟件定義無線電技術，Metanoia的解決方案展現出高度的可編程性、可升級性和互通性，滿足當前及未來3GPP O-RAN標準的需求。

關於 Pegatron 5G:

Pegatron 5G是端到端綜合解決方案的先進供應商。憑藉豐富的產品開發經驗和垂直整合的製造能力，PEGATRON於2018年成立了O-RAN團隊。基於我們獨創的設計理念，Pegatron 5G全力投入於開發符合O-RAN規範的產品系列，涵蓋5G無線電、伺服器及網路產品。結合為專用網路量身打造的邊緣運算與網路管理解決方案，我們能夠提供完整的端到端解決方案。我們深受對創新的熱情與推動行業轉型的多元需求所驅動，目標不僅限於實現新的通訊方式，更在於在行業內開啟無限可能。