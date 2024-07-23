SLB將加快與Aker BP共同開發AI驅動的數位平台

休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 法規新聞：

SLB和Aker BP今天宣布，雙方已達成一項長期合作協議，將與Aker BP共同開發一個AI驅動的數位平台，以加快創新並大幅提高該公司探勘與生產業務的效率。新平台將利用Delfi™數位平台，為Aker BP提供新的雲端數位解決方案。

SLB數位與整合總裁Rakesh Jaggi表示：「透過共同開發AI驅動的數位技術，我們將革新Aker BP的地下工作流程，在其整個探勘與生產生命週期內縮短規劃週期、提高產量並降低成本。我們已與Aker BP做出長期承諾，將不斷改進其平台的地下業務部分，推動持續的效率最佳化和更永續的能源生產。」

兩個合作夥伴將把Aker BP目前的應用程式組合移轉到雲端，並為地下工作流程建立一個整合式平台。高效能雲端運算速度將使該平台能夠利用SLB和Aker BP的先進AI和領域專長，從以前未開發的資料中揭示新的見解，推動效率和效能的大幅提升。

Aker BP探勘與儲層開發資深副總裁Per Øyvind Seljebotn表示：「我們與SLB合作開發的平台是實現我們打造未來探勘與生產公司策略的關鍵一步，將鞏固我們作為數位領導者的地位。利用雲端技術展開資料驅動的地下工作流程將提高效率和創造更多價值，同時有助於降低我們的油田和探勘活動對環境的影響。」

建立統一的資料環境是實現AI驅動的工作流程的重要環節。新平台以SLB對Open Group的OSDU®技術標準的承諾以及與Microsoft的Azure Data Manager for Energy的緊密整合為基礎。

Aker BP數位長Paula Doyle表示：「轉向Delfi平台是我們在資料驅動的旅程中向前邁出的一大步。在與SLB的合作中，使用Azure Data Manager for Energy、與我們的數位生態系統進行強有力且開放的合作，以及充分利用生成式AI的雄心壯志，都是這一合作的重要優勢。」

SLB及其合作夥伴和客戶將在今年稍晚於摩納哥舉行的2024年SLB數位論壇上討論AI、資料、工業物聯網和其他趨勢如何改變當今的能源系統。如欲瞭解更多資訊，請點選此處。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com.

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