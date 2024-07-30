LitePoint、Metanoia与Pegatron 5G携手展示先进Open RAN解决方案

台北--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 无线测试解决方案的先进提供商LitePoint、赋能5G开放无线接入网（O-RAN）的半导体SoC解决方案提供商Metanoia Communications Inc.（以下简称“Metanoia”），以及Pegatron 5G——著名的O-RAN合规产品及端到端5G网络技术提供商，在2024年台北Open RAN峰会上首次联合展示了针对O-RAN部署的前沿解决方案。这标志着三家公司合作的重大里程碑，突显了它们在推动5G技术和Open RAN应用方面的共同努力。

LitePoint展示了其IQFR1-RU测试平台，演示 集成Metanoia的Open-Radio-Unit（O-RU）芯片的Pegatron 5G PR1450系列O-RU的验证测试。此外，LitePoint还展示了其IQfact5G自动化工具，用于在IQFR1-RU上进行全面的3GPP TS 38.141发射机和接收机测试。此次展示强调了这些技术之间的无缝互操作性，这对于确保5G网络的性能和可靠性至关重要。

Metanoia的首席执行官兼董事长Stewart Wu博士表示：“我们基于软件定义无线电（SDR）的全面5G SoC芯片提供了一个半成品的系统解决方案，包括一个完整的硬件开发套件（HDK）、一个包含完整源代码访问的综合软件开发套件（SDK），以及用于工程和生产调优及测试的自动测试设备（ATE）工具，确保无缝集成和非常好的性能，以实现快速量产上市。我们很自豪能与LitePoint和Pegatron 5G这样的行业先进合作，共同实现这一重要里程碑，并为未来5G O-RAN解决方案树立新的标杆。”

Pegatron 5G业务发展副总裁兼首席产品官David Hoelscher补充道：“通过LitePoint IQFR1-RU验证的PR1450系列，标志着我们在推动Open RAN技术方面取得了重大进展。我们期待继续与LitePoint和Metanoia合作，将创新解决方案推向市场。”

LitePoint产品市场总监Adam Smith表示：“我们很高兴与Metanoia和Pegatron 5G合作，展示我们在Open RAN部署方面的联合能力。LitePoint的IQFR1-RU测试平台，结合Metanoia的芯片 以及 Pegatron 5G的O-RU产品，为不断演进的5G环境提供了强大的解决方案。”

2024年Open RAN峰会为LitePoint、Metanoia和Pegatron 5G提供了一个理想的平台，展示了它们在推动5G和Open RAN部署方面的联合能力和承诺。

技术细节

Metanoia – MT2812 5G 数字前端 (DFE) SoC / MT3812 5G 射频收发器IC

MT2812采用可编程5G调制解调器，配备先进的DSP技术和双RISC处理器，集成高速数据转换器。该SoC支持多种无线应用，通过将以太网作为介质转换多种数据格式，非常适合5G新空口（5G NR）。

MT3812是一款三频带2x2多输入多输出（MIMO）收发器，支持包括5G FR1和FR2（作为中频）在内的多种无线应用，适用于O-RU和小基站系统。更多信息，请访问 https://metanoia-comm.com/products/5g/

Pegatron 5G – PR1450 系列

PR1450系列是专为无缝室内5G连接设计的室内5G FR1 4T4R O-RU，具有3GPP Rel. 16合规性、URLLC微时隙支持、优化的带宽利用率、比基于FPGA的芯片更低的功耗以及宽工作温度范围等特点。更多信息，请访问https://5g.Pegatroncorp.com/productsAndSolutions/category/id/8/cid/16

LitePoint – IQFR1-RU 测试平台

一款开创性的5G O-RAN无线电单元测试解决方案。该创新系统，为5G O-RU的校准和RF性能验证提供了完全集成的单箱解决方案。通过简化测试以确保在现实世界部署场景中的适当功能，IQFR1-RU彻底改变了O-RU测试方式，使产品开发、表征和制造变得简单。更多信息，请访问https://www.litepoint.com/products/iqfr1-ru-5g-fr1-o-ran-radio-unit-test-system/

About LitePoint:

LitePoint为全球最具创新性的无线设备制造商提供无线测试解决方案和服务，帮助他们确保产品能够满足当今苛刻消费者的需求。作为无线测试领域的先进创新企业，LitePoint产品开箱即用，可测试世界上最广泛使用的无线芯片组。LitePoint与全球领先的智能手机、平板电脑、PC、无线接入点和芯片组制造商合作。公司总部位于美国硅谷，并在全球设有办事处，是Teradyne（纳斯达克股票代码：TER）的全资子公司，Teradyne是自动测试设备和工业自动化解决方案的先进供应商。

About Metanoia:

Metanoia Communications Inc. 专注于为开放式无线接入网（Open RAN）无线电单元和小型基站提供软件定义无线电（SDR）和5G/B5G物理层（PHY）设计。Metanoia在5G无线半导体解决方案方面的前沿技术和专业知识，提供了极具竞争力的数字基带和射频（RF）芯片组，并通过软件构建半成品解决方案进行补充。利用正交频分复用（OFDM）和专有软件定义无线电技术，Metanoia的解决方案具有可编程性、可升级性和互操作性，以满足当前和未来的3GPP O-RAN标准。

About Pegatron 5G:

Pegatron 5G是一家提供端到端综合解决方案的提供商。凭借丰富的产品开发经验和垂直整合的制造能力，PEGATRON于2018年成立了O-RAN团队。基于我们原创的设计理念，Pegatron 5G全力致力于开发符合O-RAN规范的产品，包括一系列5G无线电、服务器和网络产品。结合为专网量身定制的边缘计算和网络管理解决方案，我们提供完整的端到端解决方案。我们受到对创新的热情和对推动行业转型的多方面需求的深刻理解所驱动。我们的目标不仅是实现新的通信方式，还要在行业内解锁无限可能。