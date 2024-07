TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Dans le cadre des autorisations consenties par l’Assemblée générale du 24 mai 2024 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 15 juillet au 19 juillet 2024 :

Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action) Montant des transactions (EUR) Code identifiant marché 15/07/2024 220 151 63,314319 13 938 710,64 XPAR 15/07/2024 125 000 63,284137 7 910 517,13 CEUX 15/07/2024 18 000 63,286099 1 139 149,78 TQEX 15/07/2024 18 000 63,281677 1 139 070,19 AQEU 16/07/2024 235 481 62,644948 14 751 695,00 XPAR 16/07/2024 106 000 62,589726 6 634 510,96 CEUX 16/07/2024 22 000 62,553019 1 376 166,42 TQEX 16/07/2024 22 000 62,549787 1 376 095,31 AQEU 17/07/2024 263 984 62,707260 16 553 713,32 XPAR 17/07/2024 100 000 62,631116 6 263 111,60 CEUX 17/07/2024 10 000 62,545364 625 453,64 TQEX 17/07/2024 10 000 62,558041 625 580,41 AQEU 18/07/2024 255 917 63,717050 16 306 276,28 XPAR 18/07/2024 100 000 63,692337 6 369 233,70 CEUX 18/07/2024 11 000 63,686634 700 552,97 TQEX 18/07/2024 11 000 63,692575 700 618,33 AQEU 19/07/2024 264 138 62,909959 16 616 910,75 XPAR 19/07/2024 100 000 62,900250 6 290 025,00 CEUX 19/07/2024 9 992 62,947778 628 974,20 TQEX 19/07/2024 9 996 62,944293 629 191,15 AQEU Total 1 912 659 63,040802 120 575 556,78

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).