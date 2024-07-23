汇聚创新成果与全球机遇 第26届高交会邀您共聚深圳

中国深圳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 备受瞩目的第二十六届中国国际高新技术成果交易会（简称高交会）将于2024年11月14 日至16日在深圳国际会展中心（宝安）举行。作为中国最具影响力的科技盛会，高交会为全球科技公司搭建了一个展示最新创新成果、与行业领袖互动、拓展市场的绝佳平台。

拥抱创新，驱动增长

经过25年的发展，高交会已成为科技进步和国际合作的风向标。本届高交会以“科技引领发展，产业融合聚变”为主题，聚焦前沿科技，探索产业创新，旨在推动科技成果转化，促进产业升级，为全球经济发展注入新的活力。

精彩纷呈的同期活动

展会同期将举办150多场活动，探索突破性洞见并促进合作。其中包括：

第七届中国绿色经济峰会暨投资中国城市招商推介会

创新生物药与细胞质量进展论坛

分子诊断和伴随诊断高峰论坛

抗体药物与新药研发创新论坛

基因测序应用发展论坛

南方科技大学论坛

国际电商跨域合作与协同发展论坛

中国硅光产业论坛

AI终端，智能定位系统新品发布

2024新质生产力高峰论坛

绝佳的市场推广与交流机会：

全球瞩目： 吸引超过50万名参会者，包括来自105个国家和地区的150个国内和国际代表团。

吸引超过50万名参会者，包括来自105个国家和地区的150个国内和国际代表团。 万企云集： 与超过10,000个技术项目和5,000家参展商互动，其中包括800多家上市公司和来自跨国公司的400多位首席执行官和企业家。

与超过10,000个技术项目和5,000家参展商互动，其中包括800多家上市公司和来自跨国公司的400多位首席执行官和企业家。 媒体聚焦： 来自200家国内外媒体机构的1,500多名记者参与报道，确保全球曝光度。

来自200家国内外媒体机构的1,500多名记者参与报道，确保全球曝光度。 行业领袖：与诺贝尔奖获得者及顶级行业学者等知名人士建立联系，提升品牌信誉和影响力。

高交会不仅是全球创新汇聚之地，更是通往中国蓬勃发展的科技市场的桥梁。无论是了解行业发展趋势还是寻求全球范围内的合作和市场拓展，高交会都是科技行业从业人员不容错过的盛会。

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