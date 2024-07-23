匯聚創新成果與全球商機 第26屆高交會邀您共聚深圳

大型國際盛會、展示創新科技和產品的中國頂尖科技展——第二十六屆中國國際高新技術成果交易會（簡稱「高交會」）將於2024年11月14日至16日在深圳國際會展中心舉行。

大型國際盛會、展示創新科技和產品的中國頂尖科技展——第二十六屆中國國際高新技術成果交易會（簡稱「高交會」）將於2024年11月14日至16日在深圳國際會展中心舉行。

中國深圳--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 備受矚目的第二十六屆中國國際高新技術成果交易會（簡稱「高交會」）將於2024年11月14日至16日在深圳國際會展中心（寶安）舉行。作為中國最具影響力的科技盛會，高交會為全球科技公司搭建了一個展示最新創新成果、與產業領袖互動、擴大市場的絕佳平台。

擁抱創新，驅動成長

經過25年的發展，高交會已成為科技進步和國際合作的風向標。本屆高交會以「科技引領發展，產業融合聚變」為主題，聚焦尖端科技，探索產業創新，旨在推動科技成果轉化，促進產業升級，為全球經濟發展注入新的活力。

精彩紛呈的同期活動

展覽會同期將舉辦150多場活動，探索突破性洞見並促進合作。其中包括：

第七屆中國綠色經濟高峰會暨投資中國城市招商推介會

創新生物藥與細胞質量進展論壇

分子診斷和伴隨診斷高峰論壇

抗體藥物與新藥研發創新論壇

基因定序應用發展論壇

南方科技大學論壇

國際電商跨域合作與協同發展論壇

中國矽光產業論壇

AI終端，智慧定位系統新品發表

2024新質生產力高峰論壇

絕佳的市場推廣與交流機會：

全球矚目： 吸引超過50萬名參會者，包括來自105個國家和地區的150個國內和國際代表團。

吸引超過50萬名參會者，包括來自105個國家和地區的150個國內和國際代表團。 萬企雲集： 與超過1萬個技術專案和5000家參展廠商互動，其中包括800多家上市公司和來自跨國企業的400多位執行長和企業家。

與超過1萬個技術專案和5000家參展廠商互動，其中包括800多家上市公司和來自跨國企業的400多位執行長和企業家。 媒體聚焦： 來自200家國內外媒體機構的1500多名記者參與報導，確保全球曝光度。

來自200家國內外媒體機構的1500多名記者參與報導，確保全球曝光度。 產業領袖：與諾貝爾獎得主及頂尖產業學者等知名人士建立聯繫，提升品牌信譽和影響力。

高交會不僅是全球創新匯聚之地，更是通往中國蓬勃發展的科技市場的橋樑。無論是瞭解產業發展趨勢還是尋求全球合作和市場擴張，高交會都是科技產業從業人員不容錯過的盛會。

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