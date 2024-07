AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Lion Reinsurance Company Limited

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a” (Excelente) de Lion Reinsurance Company Limited (Lion Re) (Bermudas). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Lion Re es una subsidiaria de ASSA Compañía Tenedora S.A. (ASSA Tenedora) y su matriz es Grupo ASSA, S.A. (Grupo ASSA), una compañía tenedora de servicios financieros listada en la Bolsa de Valores de Panamá.

Las calificaciones de Lion Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negócio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Lion Re es una reaseguradora con sede en Bermudas, la cual asume riesgos de filiales de ASSA Tenedora para los segmentos de daños, auto, responsabilidad civil, marítimo, vida grupo (corto plazo), salud y misceláneos. AM Best reconoce el papel estratégico que Lion Re busca lograr en la estrategia regional general del grupo; sin embargo, el perfil de negócio de Lion Re se considera limitado debido a su accesibilidad a los mercados en comparación con otros reaseguradores comerciales.

La base de capital de Lion Re respalda su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), mientras continúa desempeñando un papel importante en la estrategia de ASSA Tenedora a medida que consolida operaciones en la región de Centro América al proporcionar capacidad de reaseguro.

El desempeño operativo adecuado de Lion Re resulta de sus compañías aseguradoras afiliadas en la región, así como de su afiliación a Grupo ASSA, la cual proporciona sinergias, eficiencias operativas y garantía de soporte. De manera regular, la compañía revisa sus lineamientos de suscripción para mejorar el desempeño de los segmentos de negócio que se desvían de los objetivos. El producto financiero, basado en una estrategia conservadora, continúa respaldando los resultados de Lion Re; sin embargo, la compañía no depende de dicho ingreso para lograr resultados positivos. En 2023 la constante rentabilidad de la compania se vio reflejada en un retorno a capital de 36%.

Factores que podrían llevar a acciones positivas de calificación incluyen un mayor grado de integracion percibida sobre el rol estrategico de Lion Re dentro del grupo, al mismo tiempo que mantiene su garantía de soporte por parte de su matriz. Factores que podrían llevar a acciones negativas de calificación incluyen una pérdida material de capital que reduzca la capitalización ajustada por riesgos a un nivel que no respalde las calificaciones, o si la importancia estratégica de Lion Re disminuye para el grupo.

