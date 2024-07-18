NORMA Group与Kinaxis合作协调其供应链

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® Inc. (TSX: KXS)今天宣布，全球领先的创新夹具、连接器和流体系统供应商NORMA Group正在与Kinaxis合作，为其供应链带来敏捷性、透明度和速度。

总部位于德国的NORMA Group在全球运营着25家制造工厂，致力于开发对于水务管理、农业、航空、化工、卫生和汽车行业中机器、车辆和发动机制造至关重要的安全夹具和连接器。制造业面临着各种干扰因素，包括地缘政治、监管变化以及其他林林总总的挑战。NORMA Group因此选择了一种能够直面任何挑战并反映最佳实践的解决方案，以帮助应对特定行业的细微差别。

NORMA Group集团采购与供应链管理执行副总裁Wolfgang Geiger表示：“Kinaxis在技术层面上达到了我们的全部要求，他们还在可持续发展价值观和对创新的热忱方面与我们不谋而合。我们所做的每一个决定都是为了让公司的1万多名客户做得更好，他们依赖我们提供关键的连接解决方案，我们很高兴能够通过Kinaxis为客户提供更高效的供应链。”

Kinaxis首席销售官Claire Rychlewski表示：“我们看到全球越来越多的监管变化对制造商造成了直接的影响，使供应链领导者难以按时和按预算交付成果——能够适应遇到的这些变化，并为接下来可能发生的任何事情做好规划，将为NORMA Group带来根本性的优势。我们很高兴能与他们的团队合作，帮助他们将供应链提升到一个新的水平。”

Kinaxis的人工智能驱动型软件使公司能够端到端地协调其供应链网络，涵盖从战略规划到最后一英里交付的方方面面。Kinaxis的技术为各行各业的企业提供帮助，包括为农业提供全球40%拖拉机的公司，每年清洁超过1100亿颗牙齿的公司，以及确保每年为超过3500万只宠物提供营养餐的公司。

如需了解有关Kinaxis及其供应链管理解决方案的更多信息，请访问Kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者。我们为供应链和管理供应链的人员服务，为人类谋福祉。我们的软件深受全球知名品牌的信赖，可提供驾驭当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。我们将获得专利的并发技术与以人为本的人工智能方法相结合，使各种规模的企业都能管理其端到端的供应链网络，涵盖从多年战略规划到精确到秒的执行和最后一英里交付的方方面面。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn.

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