NORMA Group與Kinaxis合作協調其供應鏈

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® Inc. (TSX: KXS)今天宣布，全球首屈一指的創新夾具、連接器和流體系統供應商NORMA Group正在與Kinaxis合作，為其供應鏈帶來敏捷性、透明度和速度。

總部位於德國的NORMA Group在全球營運著25家製造工廠，致力於開發對於水務管理、農業、航空、化工、衛生和汽車產業中機器、車輛和引擎製造至關重要的安全夾具和連接器。製造業面臨著各種干擾因素，包括地緣政治、監管變化以及其他林林總總的挑戰。NORMA Group因此選擇了一種能夠直面任何挑戰並反映最佳實務的解決方案，以協助因應特定產業的細微差別。

NORMA Group集團採購與供應鏈管理執行副總裁Wolfgang Geiger表示：「Kinaxis在技術層面上達到了我們的全部要求，他們還在永續發展價值觀和對創新的熱忱方面與我們不謀而合。我們所做的每一個決定都是為了讓公司的1萬多名客戶做得更好，他們依賴我們提供關鍵的連接解決方案，我們很高興能夠透過Kinaxis為客戶提供更高效的供應鏈。」

Kinaxis銷售長Claire Rychlewski表示：「我們看到全球越來越多的監管變化對製造商造成了直接的影響，使供應鏈領導者難以準時和按預算交付成果——能夠適應遇到的這些變化，並為接下來可能發生的任何事情做好規劃，將為NORMA Group帶來根本性的優勢。我們很高興能與他們的團隊合作，協助他們將供應鏈提升到一個新的水準。」

Kinaxis的人工智慧驅動型軟體使公司能夠端對端地協調其供應鏈網路，涵蓋從策略規劃到最後一哩路交付的方方面面。Kinaxis的技術為各行各業的企業提供協助，包括為農業提供全球40%拖拉機的公司，每年潔淨超過1100億顆牙齒的公司，以及確保每年為超過3500萬隻寵物提供營養餐的公司。

如欲瞭解有關Kinaxis及其供應鏈管理解決方案的更多資訊，請造訪Kinaxis.com。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈管理領域的全球領導者。我們為供應鏈和供應鏈管理人員服務，為人類謀福祉。我們的軟體深受全球知名品牌的信賴，可提供駕馭當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。我們將獲得專利的並發科技與以人為本的人工智慧方法相結合，使各種規模的企業都能協調其端對端的供應鏈網路，涵蓋從多年策略規劃、精確到秒的執行和最後一哩路交付的方方面面。如欲獲取更多資訊和詳情，請造訪 kinaxis.com ，或是在 LinkedIn.

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