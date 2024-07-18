Mouser Electronics在最新內容系列中揭示改變遊戲規則的人機界面

進入人機界面和人為因素的世界，瞭解為實現使用者體驗和系統效能最佳化，工程師和研究人員如何深入研究人機互動介面設計的心理、生理和人體工學方面。（照片：美國商業資訊）

進入人機界面和人為因素的世界，瞭解為實現使用者體驗和系統效能最佳化，工程師和研究人員如何深入研究人機互動介面設計的心理、生理和人體工學方面。（照片：美國商業資訊）

德州達拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 提供最新電子元件和工業自動化產品的全球授權經銷商Mouser Electronics, Inc.今天發布了其共同為創新賦能(Empowering Innovation Together, EIT)技術系列的最新一期，探討了適用於日常裝置和工業應用的人機界面(HMI)的獨特屬性。隨著人機界面的發展，工程師們正在將以使用者為中心的直覺式設計與尖端技術相融合，從而推出一系列新功能。在本系列中，Mouser深入探討了人機界面在未來對我們的裝置、汽車、房屋以及人與人之間的技術和社會影響。

工程師們利用人類自然行為、能力和認知處理的原理，設計能夠預測使用者需求和偏好的介面。本EIT系列深入探討了人機界面的沉浸式整合、先進的無障礙功能以及支援汽車設計滿足全球使用者期望。在新一期的The Tech Between Us播客中，主持人、Mouser技術內容總監Raymond Yin與Emergo UL資深研究總監Allison Strochlic共同探討了人為因素的定義、以使用者為中心的設計策略以及不同產業的設計差異。本期嘉賓是Rivian的長期設計領導者、人機界面設計專家Nicole Johnson。Johnson探討了人機界面的演變，以及工業4.0和物聯網整合如何影響設計考量因素。

Yin表示：「機器學習和人工智慧的蓬勃發展改變了人機界面，使其更加個人化和直覺式。語音和手勢控制消除了對傳統按鈕和撥盤的需求，使複雜的技術更容易為不同年齡和能力的人所使用。」

本期將為設計工程師提供更多資源，包括技術文章、信息圖、影片等，重點介紹透過人機界面強化的沉浸式技術。例如，遊戲、娛樂和汽車產業可以透過開發可自訂的介面功能，在人類和機器之間建立順暢關係。

Mouser的「共同為創新賦能」計畫成立於2015年，是業界最受肯定的電子元件計畫之一。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.mouser.com/empowering-innovation/human-machine-interface/並關注Mouser的Facebook、LinkedIn、Twitter和YouTube。

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身為全球授權經銷商，Mouser提供最廣泛的最新半導體、電子元件和工業自動化產品選擇。Mouser的客戶可以期待獲得充分認證的正品，這些產品完全可以從每個製造商合作夥伴處溯源。為了協助客戶加快設計速度，Mouser網站提供內容廣泛的技術資源庫，包括一個技術資源中心，以及產品資料表、特定供應商的參考設計、應用說明、技術設計資訊、工程工具和其他有用資訊。

工程師可以透過Mouser免費提供的電子快訊隨時瞭解當今令人振奮的產品、技術和應用新聞。Mouser的電子郵件資訊和參考訂閱可以進行客製化，以滿足客戶和訂閱者獨特而不斷變化的專案需求。沒有其他經銷商能為工程師提供如此眾多的客製化服務以及對所收到資訊的控制能力。立即前往https://sub.info.mouser.com/subscriber/註冊，進一步瞭解新興技術、產品趨勢和更多資訊。

關於Mouser Electronics

Berkshire Hathaway的子公司Mouser Electronics是一家半導體與電子元件授權代理商，專為其優秀製造商合作夥伴提供新產品推出 (NPI) 服務。Mouser為全球電子設計工程師和買家社群服務，其全球代理商網站mouser.com支援多國語言及貨幣，並銷售1200多家製造品牌的680多萬種產品。Mouser在全球擁有28個支援站點，透過當地語言、貨幣與時區為客戶提供一流客服。該公司在美國德州達拉斯都會區設有佔地100萬平方英尺的先進配送設施，從那裡將產品運送至全球223個國家、65萬個客戶的手中。想進一步了解Mouser，請瀏覽： https://www.mouser.com/ 。

商標

Mouser和Mouser Electronics為Mouser Electronics, Inc的註冊商標。本文提及的所有其他產品、標誌及公司名稱屬於其各自的所有人。

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