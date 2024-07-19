Absa Bank再次确认LTIMindtree成为其转型之旅的战略技术合作伙伴

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球技术咨询和数字解决方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]今天宣布与非洲领先的金融服务集团Absa Bank续签了一份价值数百万美元的合同。这巩固了LTIMindtree作为Absa Bank值得信赖的战略技术合作伙伴的地位。延长合作伙伴关系进一步强化了长达17年的成功合作基础，LTIMindtree在推动Absa Bank数字化转型、促进增长和提高效率方面发挥了重要作用。

Absa Group Limited在约翰内斯堡证券交易所上市，是非洲最大的多元化金融服务集团之一。公司业务遍及12个非洲国家、中国、英国和美国。LTIMindtree将一站式满足Absa Bank的IT需求，提供全面的服务以加强其数字基础设施。这包括部署数字化转型、应用人工智能、云加速、数据驱动决策和核心银行业务现代化等方面的尖端解决方案。

Absa Group首席信息与技术官Johnson Idesoh表示，“采用现代IT系统和功能一直是我们确保卓越和无缝客户体验的首要任务。我们与LTIMindtree已有17年的合作关系，LTIMindtree长期为我们银行带来切实的业务价值。同时，LTIMindtree通过优化流程以及应用自动化和生成式人工智能等先进技术，帮助我们在过去5年中将总拥有成本降低了46%。这与我们的技术转型之旅密切相关。通过合作，我们为非洲大陆的客户提供了稳定而强大的服务。我们相信，扩大这种合作关系将使我们的业务进一步增长，并帮助我们不断为客户提升价值，使我们的银行更具竞争力。”

LTIMindtree总裁兼执行董事会成员Sudhir Chaturvedi表示，“我们很荣幸能成为Absa Bank值得信赖的战略合作伙伴，庆祝超过17年的成功合作。通过此次续约，我们将继续为Absa的客户提供一流的核心银行解决方案，包括数字、分行和支付技术。这些解决方案涵盖多个市场，并注重提高本地化程度。我们相信，通过我们深厚的行业知识以及先进的数据和分析能力，我们将继续加速Absa Bank的转型之旅。这将使他们有能力实现战略目标，即成为以客户为中心、技术为先的银行。”

此次加强合作巩固了LTIMindtree在银行、金融服务和保险 (BFS & I) 领域的领导地位。通过利用其领域专长、强大的技术解决方案、针对特定行业的产品以及强大的合作伙伴生态系统，LTIMindtree可帮助BFS & I客户实现真正的端到端转型。这包括核心现代化、市场化创新、云计算应用、数据驱动决策，以及通过深入分析、个性化营销和定制体验增强客户参与度。

关于LTIMindtree

LTIMindtree是一家全球性咨询和数字解决方案公司，助力各行各业的企业利用数字技术的力量重新构想商业模式、加速创新并实现最大程度的增长。LTIMindtree已成为700多家客户的数字化转型合作伙伴，利用其广泛的领域和技术专长，帮助在不断融合的世界实现卓越的差异化竞争优势、客户体验和业务结果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在30多个国家拥有超过81,000名勇于开拓创新的专业人才，致力于解决最复杂的业务挑战并实现大规模转型。如需了解更多信息，请访问 www.ltimindtree.com

关于Absa Bank

Absa Group Limited（以下称为“Absa Group”）在约翰内斯堡证券交易所上市，是非洲最大的多元化金融服务集团之一。

Absa Group提供个人和商业银行业务、企业和投资银行业务、财富和投资管理以及保险等一系列综合产品和服务。

Absa Group在博茨瓦纳、加纳、肯尼亚、毛里求斯、莫桑比克、塞舌尔、南非、坦桑尼亚（Absa Bank Tanzania和National Bank of Commerce）、乌干达和赞比亚的银行拥有多数股权，并在博茨瓦纳、肯尼亚、莫桑比克、南非和赞比亚开展保险业务。Absa还在中国、纳米比亚、尼日利亚和美国设有代表处，在英国和美国设有证券实体，在捷克共和国设有技术支持同事。

有关Absa Group Limited的更多信息，请访问www.absa.africa。

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