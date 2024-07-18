Moody’s宣佈參與守護者專案(Project Guardian)，探索資產代幣化

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Moody’s Corporation (NYSE:MCO)今天宣佈已加入新加坡金融管理局(MAS)推出的守護者專案(Project Guardian)中的固定收益工作流。該專案是一項公私合作的計畫，於2022年啟動，旨在透過資產代幣化提升金融市場的流動性和效率，同時管理對金融穩定和完整性構成的風險。

Moody’s Ratings亞太區董事總經理兼亞太區主管Wendy Cheong表示：「Moody’s正在邁向全新的品牌認同、創新和合作時代，我們為能夠參與這一資產代幣化最前沿的專案而感到自豪。我們參與守護者專案體現了我們對金融市場創新、透明度和風險分析的承諾。」

在守護者專案的固定收益工作流下，Moody’s計畫針對代幣化的固定收益產品提供風險分析。這可能涵蓋固定收益證券、基金份額、穩定幣、代幣化存款以及數位金融生態系統的其他組成部分。Moody’s獨立的風險評估旨在增強市場透明度、降低系統性風險，並促進代幣化行業的發展。

Moody’s Ratings的數位經濟全球負責人、董事總經理Fabian Astic表示：「守護者專案證明了金融行業中透明度的力量，我們很高興加入這一專案與其他行業領導者共促發展。看到代幣化在轉變金融格局方面的潛力，我們感到非常興奮。Moody’s致力於引領這些進步，並為構建一個更加高效和透明的市場貢獻力量。」

關於Moody’s Corporation

在風險日益相互關聯的世界中，Moody’s (NYSE: MCO)的資料、見解和創新科技協助客戶全面瞭解他們的世界，並釋放商機。憑藉在全球市場的豐富經驗和遍布40多個國家的約15,000名多元化員工，Moody’s為客戶提供全面的視角，使其自信行事並茁壯成長。更多資訊請造訪www.moodys.com。

《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」聲明

本文件中的某些陳述為前瞻性陳述，以對Moody’s業務和營運的未來預期、計畫與前景為基礎，涉及各種風險與不確定性。此類陳述涉及估計、預測、目標、預計、預期和不確定性，可能導致實際業績或結果與前瞻性陳述中估計、表述、預測、預期或暗指的業績或結果大相逕庭。股東和投資人應注意不要過分依賴這些前瞻性陳述。本文件中的前瞻性陳述和其他資訊於發稿之日做出，除非適用法律或法規要求，否則Moody’s沒有義務（也不打算）在未來公開對該等陳述進行補充、更新或修改，無論是由於後來的事態發展、期望的改變或其他原因。根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款，Moody’s正在辨識某些可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述所示的結果發生（可能是重大的）差異的因素。這些因素、風險和不確定性包括但不限於：整體經濟狀況（包括較高的政府債務和赤字水準、通貨膨脹和政府為因應通貨膨脹而採取的相關貨幣政策行動）對全球信貸市場和經濟活動（包括購併數量）的影響，這些因素可能會影響國內和/或全球資本市場債務和其他證券的發行數量；美國和外國政府為因應目前經濟氣候而採取的措施和貨幣政策的有效性不確定且可能引發附帶後果，包括金融機構的不穩定、信貸品質問題以及金融和信貸市場波動的其他潛在影響；烏俄軍事衝突以及以色列及周邊地區軍事衝突對世界金融市場波動、美國和全球整體經濟狀況和國內生產毛額、全球關係以及公司自身營運和人員的全球性影響；其他可能會影響國內和/或全球資本市場債務和其他證券發行數量的事項，包括監管，更多地利用可能加劇金融服務業競爭、加速產業顛覆和去仲介化的技術，以及未經評等的證券或由非傳統方評等或評估的證券的發行數量等；美國和海外的購併活動水準；美國和外國政府對於信貸市場、國際貿易和經濟政策所採取措施效果的不確定性及其潛在相關後果，包括與關稅、稅收協定和貿易壁壘有關的後果；MIS撤銷其對國家或國家內實體的信用評等以及Moody’s不得不停止在政治不穩定的國家展開商業經營的影響；市場上的擔憂影響我們的信譽度或者影響市場對獨立信用機構評等的完整性或效用的看法；競爭性和/或新興技術和產品的引進或開發；競爭對手和/或客戶帶來的定價壓力；新產品開發及全球擴張的成功程度；「全國認定的評等組織」(NRSRO)規則的影響，美國國家、州和地方的新立法和規章制度的潛在影響；我們營運所在的司法管轄區（包括歐盟）競爭加劇和法規要求提高的可能性；與我們的評等觀點相關的訴訟風險，以及Moody’s可能會不時捲入的其他訴訟、政府和監管程序、調查及問詢；美國立法規定中對辯護標準進行修改的內容，以及歐盟負債標準修改後對信用評等機構不利的規定；歐盟法規中對服務定價增添程序性和實質性要求的條款以及將法規範圍擴大至包括用於法規目的的非歐盟評等；未來中美關係的不確定性；關鍵員工流失的可能和全球勞動力環境的影響；公司營運和基礎設施故障或失靈；任何易遭受網路威脅或其他網路安全問題的漏洞；我們的重整計畫（例如2022-2023年地理位置重整計畫）的時機和有效性；貨幣和外匯波動；稅務當局對Moody’s全球稅務計畫措施的檢查結果；如Moody’s未能遵守適用於其營運所在司法管轄區的外國及美國法律法規，包括資料保護及隱私法、制裁法、反腐敗法及禁止向政府官員行賄的地方法律，則可能面臨刑事制裁或民事賠償；兼併、收購（如收購RMS）或其他企業合併的影響以及Moody’s成功整合被收購企業的能力；未來現金流量水準；資本投資水準；以及金融機構對信貸風險管理工具的需求下降。這些因素、風險和不確定性以及其他風險和不確定性可能會導致Moody’s的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預測、預期或暗指的業績大相逕庭。這些內容在Moody’s截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度報告中第一部分1A項「風險因素」，以及該公司不時向美國證券交易委員會(SEC)遞交的其他文件中或由此而含有的資料中具有更為詳細的描述。請股東和投資人注意，上述因素、風險和不確定性的發生可能會導致公司的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預測、預期或暗指的業績大相逕庭，繼而可能會對公司的業務、經營業績和財務狀況帶來重大的負面影響。新的因素可能會不時出現，公司無法預測新因素，也無法評估任何新因素對其的潛在影響。本文件中的前瞻性陳述和其他陳述也可能涉及我們的企業責任進展、計畫和目標（包括永續發展和環境問題），包含此類陳述並不表示這些內容對投資人來說一定很重要，或者需要在公司向美國證券交易委員會呈報的文件中揭露。此外，與永續發展相關的歷史、目前和前瞻性陳述可能以仍在制定中的進展衡量標準、不斷變化的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設為基礎。

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