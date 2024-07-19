Absa Bank再次確認LTIMindtree成為其轉型之旅的策略技術合作夥伴

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球技術顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]今天宣布與非洲首屈一指的金融服務集團Absa Bank續簽了一份價值數百萬美元的合約，從而鞏固了LTIMindtree作為Absa Bank值得信賴的策略技術合作夥伴的地位。此次延長合作夥伴關係進一步強化了長達17年的成功合作基礎，LTIMindtree在推動Absa Bank數位化轉型、促進成長和提高效率方面扮演了舉足輕重的角色。

Absa Group Limited在約翰尼斯堡證券交易所上市，是非洲最大的多元化金融服務集團之一。公司業務遍及12個非洲國家以及中國、英國和美國。LTIMindtree將一站式滿足Absa Bank的IT需求，提供全面的服務以強化其數位基礎設施。這包括部署數位化轉型、應用人工智慧、雲端加速、資料驅動的決策和核心銀行業務現代化等方面的尖端解決方案。

Absa Group集團資訊與技術長Johnson Idesoh表示：「採用現代IT系統和功能一直是我們確保卓越和順暢客戶體驗的首要任務。憑藉雙方17年的合作關係，LTIMindtree長期為我們銀行帶來切實的業務價值。同時，LTIMindtree透過流程最佳化以及應用自動化和生成式人工智慧等先進技術，協助我們在過去五年中將整體擁有成本降低了46%。這與我們的技術轉型之旅密切相關。透過合作，我們為非洲大陸的客戶提供了穩定而強大的服務。我們相信，擴大這種合作關係將使我們的業務進一步成長，並協助我們不斷為客戶提升價值，使我們的銀行更具競爭力。」

LTIMindtree總裁兼執行董事會成員Sudhir Chaturvedi表示：「我們很榮幸能成為Absa Bank值得信賴的策略性合作夥伴，慶祝超過17年的成功合作。透過此次續約，我們將繼續為Absa的客戶提供一流的核心銀行業務解決方案，包括數位、分行和支付技術。這些解決方案涵蓋多個市場，並注重提高在地化程度。我們相信，透過我們深厚的產業知識以及先進的資料和分析能力，我們將繼續加速Absa Bank的轉型之旅。這將使他們有能力達成其策略目標，即成為客戶至上、技術為先的銀行。」

此次強化合作鞏固了LTIMindtree在銀行、金融服務和保險(BFS & I)領域的領導地位。透過利用其領域專長、強大的技術解決方案、針對特定產業的產品以及強大的合作夥伴生態系統，LTIMindtree可協助BFS & I客戶實現真正的端對端轉型。這包括核心現代化、市場化創新、雲端運算應用、資料驅動的決策，以及透過深入分析、個人化行銷和客製化體驗強化客戶參與度。

關於LTIMindtree

LTIMindtree是一家全球性顧問和數位解決方案公司，協助各行各業的企業利用數位技術的力量重新構想商業模式、加速創新並實現最大程度的成長。LTIMindtree已成為700多家客戶的數位化轉型合作夥伴，利用其廣泛的領域和技術專長，協助在不斷融合的世界實現卓越的差異化競爭優勢、客戶體驗和業務結果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在30多個國家擁有超過81,000名勇於開拓創新的專業人才，致力於解決最複雜的業務挑戰並實現大規模轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ltimindtree.com

關於Absa Bank

Absa Group Limited（簡稱「Absa Group」）在約翰尼斯堡證券交易所上市，是非洲最大的多元化金融服務集團之一。

Absa Group提供個人和商業銀行業務、企業和投資銀行業務、財富和投資管理以及保險等一系列綜合產品和服務。

Absa Group在波札那、迦納、肯亞、模里西斯、莫三比克、塞席爾、南非、坦尚尼亞（Absa Bank Tanzania和National Bank of Commerce）、烏干達和尚比亞的銀行擁有多數股權，並在波札那、肯亞、莫三比克、南非和尚比亞展開保險業務。Absa還在中國、納米比亞、奈及利亞和美國設有代表處，在英國和美國設有證券實體，在捷克共和國派駐了技術支援同事。

如欲瞭解有關Absa Group Limited的更多資訊，請造訪www.absa.africa。

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