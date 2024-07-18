Moody’s宣布参与守护者计划(Project Guardian)，探索资产代币化

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Moody’s Corporation（纽约证券交易所代码：MCO）今天宣布已加入新加坡金融管理局(MAS)推出的守护者计划(Project Guardian)中的固定收益工作流。该计划是一项公私合作的倡议，于2022年启动，旨在通过资产代币化提升金融市场的流动性和效率，同时管理对金融稳定和完整性构成的风险。

Moody’s Ratings亚太区董事总经理兼亚太区主管Wendy Cheong表示：“Moody’s正在迈向全新的品牌认同、创新和合作时代，我们为能够参与这一资产代币化前沿项目而感到自豪。我们参与守护者计划体现了我们对金融市场创新、透明度和风险分析的承诺。”

在守护者计划的固定收益工作流下，Moody’s计划针对代币化的固定收益产品提供风险分析。这可能涵盖固定收益证券、基金份额、稳定币、代币化存款以及数字金融生态系统的其他组成部分。Moody’s独立的风险评估旨在增强市场透明度、降低系统性风险，并促进代币化行业的发展。

Moody’s Ratings的数字经济全球负责人、董事总经理Fabian Astic表示：“守护者计划证明了金融行业中透明度的力量，我们很高兴加入这一计划与其他行业领导者共促发展。看到代币化在转变金融格局方面的潜力，我们感到非常兴奋。Moody’s致力于引领这些进步，并为构建一个更加高效和透明的市场贡献力量。”

关于Moody's Corporation

在风险日益相互关联的世界中，Moody’s (NYSE: MCO)的数据、见解和创新技术帮助客户全面了解他们的世界，并释放机会。凭借在全球市场的丰富经验和遍布40多个国家的约15,000名多元化员工，Moody’s为客户提供全面的视角，使其自信行事并茁壮成长。更多信息请访问www.moodys.com。

《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”声明

本文件中的某些陈述为前瞻性陈述，基于对Moody’s业务和运营的未来预期、计划与前景，涉及各种风险与不确定性。此类陈述涉及估计、预测、目标、预计、预期和不确定性，可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中估计、表述、预测、预期或暗指的业绩或结果大相径庭。股东和投资者应注意不要过分依赖这些前瞻性陈述。本文件中的前瞻性陈述和其他信息于发稿之日做出，除非适用法律或法规要求，否则Moody’s没有义务（也不打算）在未来公开对该等陈述进行补充、更新或修改，无论是由于后来的事态发展、期望的改变或其他原因。根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款，Moody’s正在识别某些可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述所示的结果发生（可能是重大的）差异的因素。这些因素、风险和不确定性包括但不限于：一般经济状况（包括较高的政府债务和赤字水平、通货膨胀和政府为应对通货膨胀而采取的相关货币政策行动）对全球信贷市场和经济活动（包括并购数量）的影响，这些因素可能会影响国内和/或全球资本市场债务和其他证券的发行数量；美国和外国政府为应对当前经济气候而采取的举措和货币政策的有效性不确定且可能引发附带后果，包括金融机构的不稳定、信贷质量问题以及金融和信贷市场波动的其他潜在影响；俄乌军事冲突以及以色列及周边地区军事冲突对世界金融市场波动、美国和全球总体经济状况和国内生产总值、全球关系以及公司自身运营和人员的全球性影响；其他可能会影响国内和/或全球资本市场债务和其他证券发行数量的事项，包括监管，更多地利用可能加剧金融服务业竞争、加速行业颠覆和去中介化的技术，以及未经评级的证券或由非传统方评级或评估的证券的发行数量等；美国和海外的并购活动水平；美国和外国政府对于信贷市场、国际贸易和经济政策所采取举措效果的不确定性及其潜在相关后果，包括与关税、税收协定和贸易壁垒有关的后果；MIS撤销其对国家或国家内实体的信用评级以及Moody’s不得不停止在政治不稳定的国家开展商业经营的影响；市场上的担忧影响我们的信誉度或者影响市场对独立信用机构评级的完整性或效用的看法；竞争性和/或新兴技术和产品的引入或开发；竞争对手和/或客户带来的定价压力；新产品开发及全球扩张的成功程度；“全国认定的评级组织”(NRSRO)规则的影响，美国国家、州和地方的新立法和规章制度的潜在影响；我们运营所在的司法管辖区（包括欧盟）竞争加剧和监管要求提高的可能性；与我们的评级观点相关的诉讼风险，以及Moody’s可能会不时卷入的其他诉讼、政府和监管程序、调查及问询；美国立法规定中对辩护标准进行修改的内容，以及欧盟负债标准修改后对信用评级机构不利的规定；欧盟法规中对服务定价增加程序性和实质性要求的条款以及将监管范围扩大至包括用于监管目的的非欧盟评级；未来中美关系的不确定性；关键员工流失的可能和全球劳动力环境的影响；公司运营和基础设施故障或失灵；任何易遭受网络威胁或其他网络安全问题的漏洞；我们的重组计划（例如2022-2023年地理位置重组计划）的时机和有效性；货币和外汇波动；税务当局对Moody’s全球税务计划措施的检查结果；如Moody’s未能遵守适用于其运营所在司法管辖区的外国及美国法律法规，包括数据保护及隐私法、制裁法、反腐败法及禁止向政府官员行贿的地方法律，则可能面临刑事制裁或民事赔偿；兼并、收购（如收购RMS）或其他企业合并的影响以及Moody’s成功整合被收购企业的能力；未来现金流量水平；资本投资水平；以及金融机构对信贷风险管理工具的需求下降。这些因素、风险和不确定性以及其他风险和不确定性可能会导致Moody’s的实际业绩与前瞻性陈述中估计、表述、预测、预期或暗指的业绩大相径庭。这些内容在Moody’s截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度报告中第一部分1A项“风险因素”，以及该公司不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他文件中或由此而含有的资料中有着更为详细的描述。请股东和投资者注意，上述因素、风险和不确定性的发生可能会导致公司的实际业绩与前瞻性陈述中估计、表述、预测、预期或暗指的业绩大相径庭，继而可能会对公司的业务、经营业绩和财务状况带来重大的负面影响。新的因素可能会不时出现，公司无法预测新因素，也无法评估任何新因素对其的潜在影响。本文件中的前瞻性陈述和其他陈述也可能涉及我们的企业责任进展、计划和目标（包括可持续发展和环境问题），包含此类陈述并不意味着这些内容对投资者来说一定很重要，或者需要在公司向美国证券交易委员会呈报的文件中披露。此外，与可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于仍在制定中的进展衡量标准、不断变化的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设。

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