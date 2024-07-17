BMW Group和NXP浦成为首批获得CCC数字钥匙™️认证的制造商

俄勒冈州比弗顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于推进车辆到设备连接解决方案的跨行业标准组织车联网联盟（CCC）今天宣布了CCC数字钥匙™️ 认证计划的一个重要里程碑：汽车制造商BMW Group和半导体制造商NXP® Semiconductors成为首批获得CCC数字密钥认证的两家企业。 BMW Group获得认证的是其综合数字钥匙产品，该产品能让驾驶员使用支持CCC数字钥匙的智能手机，利用近场通信功能（NFC）锁定、解锁和驾驶车辆。NXP的数字钥匙解决方案中的安全元件和NFC芯片组通过了认证，从而允许用户通过支持NFC功能的设备访问和启动汽车。

CCC数字钥匙认证表明，基于NFC的数字钥匙产品的应用实例符合CCC对安全和可互操作的车辆到设备访问的最高要求，而这两点正是阻碍消费者广泛采用数字钥匙的最大障碍。一直以来，许多专有的数字钥匙实施方案都缺乏充分利用该技术所需的互操作性标准，从而降低了消费者的接受程度。但McKinsey & Company最近的研究表明，2030年销售的汽车中将有90%以上实现联网，而目前该数字只有50%。随着联网汽车的不断普及，车辆到设备生态系统的所有方面都必须符合通用标准，使消费者能够充分受益。

CCC总裁Alysia Johnson表示，“随着我们努力提高消费者和整个行业的采用率并建立信任，在汽车到设备生态系统的每个环节对数字钥匙解决方案进行认证势在必行。自12月推出CCC数字钥匙认证计划以来，我们的全体成员——包括汽车制造商、设备制造商、供应商和技术公司，都为如此迅速地达到这一里程碑做出了贡献。我们很荣幸指定BMW和NXP的实施方案通过CCC数字钥匙认证，并期待在不久的将来看到CCC数字钥匙标志出现在更多的实施方案上，无论是车辆、设备还是其他技术组件。”

CCC数字钥匙认证的三大优势包括：

增强安全性，赢得消费者信任： 获得CCC数字钥匙认证可在消费者、合作伙伴和利益相关者中建立信誉，并确认制造商的数字钥匙实施是安全可靠的。

获得CCC数字钥匙认证可在消费者、合作伙伴和利益相关者中建立信誉，并确认制造商的数字钥匙实施是安全可靠的。 经过验证的互操作性可改善用户体验： CCC数字钥匙认证确保了产品和服务的全球兼容性，无论是汽车或设备，都能在使用CCC数字钥匙时获得无缝体验。

CCC数字钥匙认证确保了产品和服务的全球兼容性，无论是汽车或设备，都能在使用CCC数字钥匙时获得无缝体验。 增强品牌信心，推动未来增长：一旦通过认证，企业就可以在其产品实施方案、社交媒体和营销材料上显示CCC数字钥匙标识。这表明公司致力于达到最高行业标准，并提升新客户增长潜力。

NXP安全嵌入式交易部副总裁Jerome Legros表示："自数字钥匙技术诞生以来，其安全性一直是消费者最关心的问题，而通用标准对于赢得消费者信任和提供一致的用户体验至关重要。作为CCC的特许成员，NXP一直引领相关潮流，通过NXP安全元件技术实现可信可靠的车辆到设备访问。作为首家通过这一通用标准认证的半导体供应商，我们相信NXP集成系统的质量和安全性将有助于推动这一快速增长的市场。"

CCC数字钥匙认证计划目前包括端到端互操作性测试和NFC实施认证。随着CCC认证范围的扩大，已通过认证或正在申请认证的用户还将获得蓝牙低功耗 (BLE) 认证（可实现远程命令）和超宽带与BLE认证（可提供全面的被动输入功能）。这些新增认证将于今年晚些时候推出。

BMW Group中央控制单元、线束、电源开发副总裁Kai Barbehön表示："我们一直致力于为驾驶者提供最佳体验，而通过CCC数字钥匙认证确保我们的数字钥匙具有互操作性是这些工作的关键组成部分。我们期待着继续与CCC合作，并将CCC数字钥匙视为我们当前和未来汽车平台不可或缺的功能。”

有关CCC数字钥匙认证计划或如何成为会员的更多信息，请访问 www.carconnectivity.org。

关于车联网联盟：

The Car Connectivity Consortium® (CCC) 是一个跨行业组织，致力于推进智能手机到汽车联网解决方案的技术发展。车联网联盟代表了全球汽车和智能手机行业中的大多数，拥有200多家成员公司。车联网联盟的成员公司包括智能手机和汽车制造商、汽车一级供应商、硅/芯片供应商、安全产品供应商等。其董事会成员包括来自创始成员公司Apple、BMW、CARIAD、DENSO、Ford、General Motors、Google、Honda、Hyundai、Mercedes-Benz、NXP、Panasonic、Samsung、Thales和Xiaomi的个人。有关更多信息，请访问www.carconnectivity.org。

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