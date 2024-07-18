Axelspace宣布推出全新服务“AxelLiner Laboratory (AL Lab)”，以应对太空组件在轨演示需求的快速增长

AxelLiner Laboratory是2022年推出的AxelLiner服务下的一项全新服务。该服务的主要特色是对太空组件进行在轨演示，预计将在不久的将来开始发售。（图示：美国商业资讯）

AxelLiner Laboratory是2022年推出的AxelLiner服务下的一项全新服务。该服务的主要特色是对太空组件进行在轨演示，预计将在不久的将来开始发售。（图示：美国商业资讯）

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Axelspace Corporation宣布推出AxelLiner Laboratory (AL Lab)，这是该公司在2022年启动的AxelLiner服务下全新推出的一项服务。AL Lab专门提供太空组件的在轨演示服务，预计将于不久的将来开始发售。

此外，Axelspace与ASPINA Shinano Kenshi Co., Ltd签署了新备忘录，后者自2020年起就是Axelspace在微型卫星反作用轮领域的开发合作伙伴。两家公司已达成一致，计划于2026年发射该反作用轮，并进行在轨演示，这将是首个利用AL Lab服务的案例。

Axelspace公告

https://www.axelspace.com/news/axellinerlaboratory/

应对在轨演示需求的增长

自从2022年推出AxelLiner以来，Axelspace一直在为全面推出服务做准备。准备工作涵盖了为微型卫星开发多功能总线系统，成立Spacecraft Manufacturing Alliance以实现大规模生产，以及构建AxelLiner Terminal软件系统，提供创新性的客户体验。

自业务启动以来，市场对这项一站式微型卫星服务寄予厚望，该服务能让客户在更短的时间内实现独特的太空任务，这再次确认了市场对此类业务的强烈需求。

此外，通过与各类太空行业参与者交流，Axelspace敏锐地察觉到太空组件及任务装备开发商对此服务的浓厚兴趣。为了进一步拓展这一客户群体，Axelspace开始研究创建一项专为AxelLiner设计的新服务，专注于进行在轨演示。

日本政府计划在今年创立太空战略基金，目标是在接下来的十年内，提供总计1万亿日元的资金支持。基金拟实施的主题之一是通过卫星零部件和组件的开发与演示，构建卫星供应链。鉴于此，预计未来对早期阶段在轨演示服务的需求将会增长。

为了克服在轨演示领域存在的这些固有挑战，Axelspace利用AxelLiner实现的短周期开发时间和大规模生产能力，专门开发了一项针对此类特殊需求的服务。

AL Lab不仅可以用于在太空环境中测试组件和任务装备，还可以用于娱乐、企业推广或产品促销等用途。

原有的服务理念将重塑为“AxelLiner Professional (AL Pro)”，Axelspace正在继续为此项服务的全面启动做准备。

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