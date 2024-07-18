Axelspace宣佈推出全新服務「AxelLiner Laboratory (AL Lab)」，以應對太空元件在軌演示需求的快速增長

AxelLiner Laboratory是2022年推出的AxelLiner服務下的一項全新服務。該服務的主要特色是對太空元件進行在軌演示，預計將在不久的將來開始發售。(圖示：美國商業資訊)

AxelLiner Laboratory是2022年推出的AxelLiner服務下的一項全新服務。該服務的主要特色是對太空元件進行在軌演示，預計將在不久的將來開始發售。(圖示：美國商業資訊)

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Axelspace Corporation宣佈推出AxelLiner Laboratory (AL Lab)，這是該公司在2022年啟動的AxelLiner服務下全新推出的一項服務。AL Lab專門提供太空元件的在軌演示服務，預計將於不久的將來開始發售。

此外，Axelspace與ASPINA Shinano Kenshi Co., Ltd簽署了新備忘錄，後者自2020年起就是Axelspace在微型衛星反作用輪領域的開發合作夥伴。兩家公司已達成一致，計畫於2026年發射該反作用輪，並進行在軌演示，這將是首個利用AL Lab服務的案例。

Axelspace公告

https://www.axelspace.com/news/axellinerlaboratory/

應對在軌演示需求的增長

自從2022年推出AxelLiner以來，Axelspace一直在為全面推出服務做準備。準備工作涵蓋了為微型衛星開發多功能匯流排系統，成立Spacecraft Manufacturing Alliance以實現大規模生產，以及構建AxelLiner Terminal軟體系統，提供創新性的客戶體驗。

自業務啟動以來，市場對這項一站式微型衛星服務寄予厚望，該服務能讓客戶在更短的時間內實現獨特的太空任務，這再次確認了市場對此類業務的強烈需求。

此外，透過與各類太空行業參與者交流，Axelspace敏銳地察覺到太空元件及任務裝備開發商對此服務的濃厚興趣。為了進一步拓展這一客戶群體，Axelspace開始研究創建一項專為AxelLiner設計的新服務，專注於進行在軌演示。

日本政府計畫在今年創立太空戰略基金，目標是在接下來的十年內，提供總計1萬億日元的資金支持。基金擬實施的主題之一是透過衛星零部件和元件的開發與演示，構建衛星供應鏈。有鑒於此，預計未來對早期階段在軌演示服務的需求將會增長。

為了克服在軌演示領域存在的這些固有挑戰，Axelspace利用AxelLiner實現的短週期開發時間和大規模生產能力，專門開發了一項針對此類特殊需求的服務。

AL Lab不僅可以用於在太空環境中測試元件和任務裝備，還可以用於娛樂、企業推廣或產品促銷等用途。

原有的服務理念將重塑為「AxelLiner Professional (AL Pro)」，Axelspace正在繼續為此項服務的全面啟動做準備。

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