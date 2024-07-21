Banpu NEXT策略性投資GMI Cloud，強化智慧能源與AI雲端服務合作

SANTA CLARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 亞太區領先智慧能源解決方案供應商Banpu NEXT正式宣布對新興GPU雲端服務供應商GMI Cloud進行策略性投資。此合作旨在迅速抓住人工智慧領域的爆發性成長動能，並進一步提升未來的智慧能源解決方案。

Banpu NEXT與GMI Cloud的合作不僅致力於推動生成式人工智慧解決方案的發展，更體現了Banpu NEXT在提供全面可持續能源解決方案及應對不斷變化的能源市場需求方面的堅定承諾。透過此策略投資，雙方將充分整合資源，加速AI技術與能源領域的融合，為實現淨零社會奠定堅實基礎

GMI Cloud執行長葉威延也強調：「此次合作代表了我們在能源生態系統中的重要進展。我們對Banpu NEXT在實現淨零社會方面的成就深感敬佩，期待透過結合我們的技術專長，共同推動AI驅動的能源解決方案發展。」

能源、人工智慧和計算領域的依賴關係日益緊密。人工智慧不僅推動了能源需求，也從優化的能源解決方案中受益。能源行業已在利用生成式人工智慧技術改善供需預測、預測性維護以及電網管理和控制領域取得顯著成效。Banpu NEXT與GMI Cloud的合作，將確保人工智慧在能源領域的應用持續成功，並進一步創造智慧能源解決方案的新契機。

Banpu NEXT的首席執行長 Smittipon Srethapramote表示：「我們專注於將GMI Cloud的先進技術與我們的服務進行深度整合，以推動能源生態系統的全面轉型。透過與領先的AI原生GPU雲平台合作，我們期望充分利用快速增長的人工智慧技術機會，進一步強化我們的淨零解決方案，為未來可持續發展開啟先鋒。」

GMI Cloud開發了一種領先的AI原生GPU雲端解決方案，此方案結合裸金屬基礎架構的控制能力和豐富的Kubernetes管理預載軟體堆疊，以滿足客戶在AI和機器學習工作負載上的訓練、微調和推理需求。GMI Cloud目前在亞太地區設有資料中心，並計劃進一步擴展至美國和歐洲市場。

關於GMI Cloud

GMI Cloud是一家由創投支持的AI雲端基礎建設公司，結合即時GPU可用性和無限的人工智慧潛力。該公司也是Realtek Semiconductor和GMI Technology共同策略支持的新創公司。作為領先的人工智慧原生GPU雲平台，我們提供對最新GPU的快速存取，並專注於針對人工智慧和機器學習工作負載進行優化。我們的平台確保順暢的可擴充性和頂尖的效能，以滿足初創企業、研究人員和企業的多變需求。

透過GMI Cloud體驗按需GPU的強⼤功能，釋放無限的⼈⼯智慧潛能，讓您能夠更快、更智慧、更具成本效益地進⾏創新。

想了解更多資訊，請造訪gmicloud.ai

關於Banpu NEXT

Banpu NEXT有限公司是Banpu集團的全資子公司，作為亞太地區領先的智慧能源解決方案提供商，Banpu NEXT致力於推動向淨零社會的目標。公司專注於五大核心業務，包括可再生能源、能源儲存系統、能源交易、電動汽車和智慧城市與能源管理。Banpu NEXT通過技術和數位平台，結合其豐富的能源專業知識，為客戶提供量身訂製的解決方案，幫助組織利用清潔能源，加速智慧業務轉型，實現可持續增長，並造福終端用戶和社會大眾。更多信息請訪問 www.banpunext.co.th 或 LinkedIn。www.linkedin.com/company/banpu-next-company-limited/