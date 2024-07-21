新兴GPU云平台提供商GMI Cloud获得领先的智能能源解决方案提供商Banpu NEXT的战略投资

加利福尼亚州圣克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 亚太地区领先的智能能源解决方案提供商Banpu NEXT对GMI Cloud进行了战略投资，GMI Cloud是专为AI工作负载和AGI基础设施设计的新兴GPU云平台。此合作关系符合其业务和运营重点，以利用人工智能领域迅速扩大的机遇，从而增强未来的智能能源解决方案。

Banpu NEXT与GMI Cloud之间的合作是向构建生成式人工智能解决方案迈出的重要一步，是对Banpu NEXT可持续能源综合产品的补充，同时也强化了对根据市场不断变化的能源需求提供净零解决方案承诺。

GMI Cloud创始人兼首席执行官Alex Yeh表示，“此次合作关系代表着GMI Cloud与我们的能源生态系统建立了更深层次的关系。Banpu NEXT在该领域所取得的成就令我们倍受鼓舞，尤其是对零净社会的推动，我们很高兴能与Banpu NEXT合作，共同提升人工智能驱动的能源解决方案。”

能源、人工智能和计算部门之间的依赖关系将越来越紧密，并且人工智能会推动能源需求，并从更好的能源解决方案中受益。能源行业已经看到了生成式人工智能为改善供需预测、预测性维护以及管理和控制电网等应用带来的好处。GMI Cloud和Banpu NEXT等组织之间的合作确保了人工智能应用在这一领域的持续成功。

Banpu NEXT首席执行官Smittipon Srethapramote表示，“我们致力于探索将GMI Cloud的技术与我们的服务相结合，以改变能源生态系统。我们预计，与领先的人工智能原生GPU云平台合作将使Banpu NEXT能够抓住人工智能驱动技术快速增长的机遇，并使我们能够增强未来的净零解决方案。”

GMI Cloud开发了领先的人工智能原生GPU云解决方案，将裸机基础设施的控制与丰富的Kubernetes管理预加载软件栈相结合，以满足客户对人工智能和机器学习工作负载的训练、微调和推断需求。该公司在亚太市场设有数据中心，并正在向美国和欧洲市场发展。

关于GMI Cloud

GMI Cloud是一家由风险投资支持的数字基础设施公司，是Realtek Semiconductor和GMI Technology的分支机构。GMI Cloud让用户获得即时GPU可用性以及无限的人工智能机遇。作为领先的人工智能原生GPU云，我们提供对最新GPU的快速访问，并针对人工智能和机器学习工作负载进行了精心优化。我们的平台可确保无缝可扩展性和顶级性能，旨在满足初创企业、研究人员和企业的动态需求。使用GMI Cloud，体验按需GPU的强大功能，释放无限的人工智能潜能，让您能够更快、更智能、更具成本效益地进行创新。要了解更多信息，请访问gmicloud.ai。

关于Banpu NEXT

Banpu PCL的子公司Banpu NEXT Co., Ltd.,是亚太地区领先的智能能源解决方案提供商。公司支持向零净社会过渡。Banpu NEXT的五大核心业务集团是：可再生能源发电、储能系统、能源贸易、电动汽车和智慧城市与能源管理。凭借这五大业务，公司拥有提供“全面智能能源解决方案”的能力。Banpu NEXT定位为长期合作伙伴，将技术和数字平台与能源专业知识相结合，提供量身定制的最佳解决方案，帮助企业利用无限的清洁能源，加快智能业务转型，同时实现可持续增长，为改善最终用户的生活和整个社会做出贡献。如需了解更多信息，请访问 www.banpunext.co.th | www.linkedin.com/company/banpu-next-company-limited/

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