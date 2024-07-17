Mouser Electronics在最新内容系列中揭示了改变游戏规则的人机界面

进入人机界面和人为因素的世界，了解为优化用户体验和系统性能，工程师和研究人员深入研究人机交互界面设计的心理、生理和人体工程学方面。(照片：美国商业资讯）

得克萨斯州达拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 提供最新电子元件和工业自动化产品的全球授权分销商Mouser Electronics, Inc.,今天发布了其共同为创新赋能（Empowering Innovation Together，EIT）技术系列的最新一期，探讨了适用于日常设备和工业应用的人机界面 (HMI) 的独特属性。随着人机界面的发展，工程师们正在将以用户为中心的直观设计与尖端技术相融合，从而推出一系列新功能。在本系列中，Mouser深入探讨了人机界面在未来对我们的设备、汽车、房屋以及人与人之间的技术和社会影响。

工程师们利用人类自然行为、能力和认知处理的原理，设计能够预测用户需求和偏好的界面。本EIT系列深入探讨了人机界面的沉浸式集成、先进的无障碍功能以及支持汽车设计满足全球用户期望。在新一期的The Tech Between Us播客中，主持人、Mouser技术内容总监Raymond Yin与Emergo UL高级研究总监Allison Strochlic共同探讨了人为因素的定义、以用户为中心的设计策略以及不同行业的设计差异。本期嘉宾是Rivian的长期设计领导者、人机界面设计专家Nicole Johnson。Johnson探讨了人机界面的演变，以及工业4.0和物联网集成如何影响设计考虑因素。

Yin表示，“机器学习和人工智能的蓬勃发展改变了人机界面，使其更加个性化和直观，语音和手势控制消除了对传统按钮和拨盘的需求，使复杂的技术更容易为不同年龄和能力的人所使用。”

本期将为设计工程师提供更多资源，包括 技术文章、信息图、视频等，重点介绍了通过人机界面增强的沉浸式技术。例如，游戏、娱乐和汽车行业可以通过开发可定制的界面功能，在人类和机器之间建立无缝关系。

Mouser的“共同为创新赋能”计划成立于2015年，是业内最受认可的电子元件计划之一。要了解更多信息，请访问 https://www.mouser.com/empowering-innovation/human-machine-interface/并关注Mouser的Facebook、LinkedIn、Twitter和YouTube。

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作为全球授权分销商，Mouser提供最广泛的最新半导体、电子元件和工业自动化产品选择。Mouser的客户可以期待获得充分认证的正品，这些产品完全可以从每个制造商合作伙伴处溯源。为了帮助客户加快设计速度，Mouser网站提供内容广泛的技术资源库，包括一个技术资源中心，以及产品数据表、特定供应商的参考设计、应用说明、技术设计信息、工程工具和其他有用信息。

工程师可以通过Mouser免费提供的电子快讯随时了解当今激动人心的产品、技术和应用新闻。Mouser的电子邮件新闻和参考订阅可以定制，满足客户和订阅者独特而不断变化的项目需求。没有其他分销商能为工程师提供如此众多的定制服务以及对所收到信息的控制能力。立即登录https://sub.info.mouser.com/subscriber/了解新兴技术、产品趋势和更多信息。

关于Mouser Electronics

Berkshire Hathaway公司旗下的Mouser Electronics是一家经过授权的半导体和电子元件分销商，专注于其领先制造商合作伙伴的新产品介绍。 全球分销商的网站mouser.com为全球电子设计工程师和买家社区提供服务，其中有多种语言和货币可供选择，其中拥有来自1200多个制造商品牌的680多万件产品。 Mouser在全球提供28个支持地点，以当地语言、货币和时区提供一流的客户服务。 该分销商在德克萨斯州达拉斯大都会区拥有100万平方英尺、最先进的分销设施，可向223个国家/地区的65万多名客户发货。 有关更多信息，请访问 https://www.mouser.com/ 。

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