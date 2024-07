Bilan semestriel de mise en œuvre du contrat de liquidité de Verallia

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Conformément aux dispositions de la décision de l'Autorité des marchés financiers n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Verallia (Euronext Paris : VRLA) informe le public du bilan de la mise en œuvre, au titre du 1er semestre 2024, du contrat de liquidité conclu avec Rothschild Martin Maurel en date du 20 décembre 2019 et entré en vigueur le 6 janvier 2020 :

Moyens disponibles au 30 juin 2024 :

- 22 500 titres

- 4 137 577 euros

- 22 500 titres - 4 137 577 euros Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 9 590

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 9 479

Volumes échangés sur le semestre à l’achat : 887 425 titres pour 31 310 403,13 euros

Volumes échangés sur le semestre à la vente : 864 925 titres pour 30 521 828,25 euros

Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 titre

- 2 500 000 euros

que, conformément à l’avenant du 25 mars 2024, les moyens affectés au contrat de liquidité ont été portés à 5 000 000 euros ; et

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 titre

- 3 326 152 euros

