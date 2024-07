REPLY: Dopo la vittoria all'AIRA Challenge, Roboverse Reply è premiata all'ELROB 2024 per la sua piattaforma per il controllo remoto dei mobile robot

Roboverse Reply, la società del Gruppo Reply specializzata in scenari di integrazione tra Robotica e Reality Capture con Mixed Reality, è stata premiata come "Best Performance" nella Recon Challenge durante la European Land Robot Trial (ELROB) 2024, il più prestigioso evento europeo dimostrativo delle capacità dei robot e dei sistemi senza equipaggio, dove i principali esperti di robotica di tutto il mondo si confrontano con le loro ultime innovazioni. (Photo: Business Wire)

Roboverse Reply, la società del Gruppo Reply specializzata in scenari di integrazione tra Robotica e Reality Capture con Mixed Reality, è stata premiata come "Best Performance" nella Recon Challenge durante la European Land Robot Trial (ELROB) 2024, il più prestigioso evento europeo dimostrativo delle capacità dei robot e dei sistemi senza equipaggio, dove i principali esperti di robotica di tutto il mondo si confrontano con le loro ultime innovazioni. (Photo: Business Wire)

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Roboverse Reply, la società del Gruppo Reply specializzata in scenari di integrazione tra Robotica e Reality Capture con Mixed Reality, è stata premiata come "Best Performance" nella Recon Challenge durante la European Land Robot Trial (ELROB) 2024, il più prestigioso evento europeo dimostrativo delle capacità dei robot e dei sistemi senza equipaggio, dove i principali esperti di robotica di tutto il mondo si confrontano con le loro ultime innovazioni. Roboverse Reply si è distinta grazie alla propria piattaforma di gestione dei robot autonomi supportata da un’interfaccia VR, dimostrando come i robot mobili autonomi possano essere utilizzati in missioni di ricognizione a distanza. Questa vittoria segue quella dell'AIRA Challenge 2024, un concorso internazionale per soluzioni avanzate nell'ispezione autonoma di ambienti industriali.

Il team di Roboverse Reply, insieme a quello di EPL, specializzato in attrezzature tecniche per servizi di disinnesco, si è concentrato su una soluzione autonoma per il riconoscimento degli spazi. Grazie all’applicazione di tecnologie di Artificial Intelligence e ad una sensoristica evoluta, la piattaforma di Roboverse Reply consente di guidare, tramite occhiali VR, robot mobili come Spot® di Boston Dynamics in remoto, attraverso aree pericolose e di eseguire compiti in loco. Oltre alle immagini termiche, di profondità e ai raggi X, il robot fornisce anche scansioni 3D a colori, informazioni essenziali sull'ambiente circostante e sui possibili ostacoli per la squadra di soccorso. Tutte queste informazioni sono gestite in tempo reale dal sistema di controllo VR, consentendo un movimento intuitivo e preciso del braccio del robot.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha commentato: "Essere premiati in due importanti competizioni come la ELROB Recon e l’AIRA dimostra la versatilità della piattaforma di Roboverse Reply.

L'ispezione autonoma degli impianti di produzione e le missioni di ricognizione sono solo due esempi di come questa soluzione aumenti notevolmente l'efficienza e la sicurezza di alcune operazioni, anche grazie ad una migliore interazione tra uomo e robot resa possibile dal controllo VR. Il nostro impegno è realizzare nuove soluzioni di Spatial Computing ed Embodied AI, per offrire ai nostri clienti un supporto completo e informazioni sempre più accurate per l‘utilizzo dei robot mobili autonomi nei loro specifici casi d'uso”.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Roboverse Reply

Roboverse Reply è specializzata negli scenari di integrazione di Robotica e Reality Capture con Mixed Reality, dove le infrastrutture Cloud o On-Premises richiedono soluzioni Enterprise-Ready. Le soluzioni di Roboverse Reply includono AI Skills con rilevamento di anomalie basato su sensori, Fleet Management per l'Internet of Robotic Things, Digital Twins e Business Logic per fornire un supporto end-to-end ai clienti. La Roboverse Reply Platform consente l'Autonomous Preventive Inspection per prolungare la durata delle infrastrutture e la telepresenza interattiva, fondamentale per la Safety e la Security. www.roboverse.reply.com