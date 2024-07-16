数百万件PUMA足球球衣由回收纺织废料制成

全球体育公司PUMA扩大了其纺织品到纺织品回收创新技术RE:FIBRE的应用范围，生产了数百万件球迷版足球球衣，其中至少有75%的原料是回收纺织废料和其他废料。

全球体育公司PUMA扩大了其纺织品到纺织品回收创新技术RE:FIBRE的应用范围，生产了数百万件球迷版足球球衣，其中至少有75%的原料是回收纺织废料和其他废料。（照片：美国商业资讯）

全球体育公司PUMA扩大了其纺织品到纺织品回收创新技术RE:FIBRE的应用范围，生产了数百万件球迷版足球球衣，其中至少有75%的原料是回收纺织废料和其他废料。（照片：美国商业资讯）

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球体育公司PUMA扩大了其纺织品到纺织品回收创新技术RE:FIBRE的应用范围，生产了数百万件球迷版足球球衣，其中至少有75%的原料是回收纺织废料和其他废料。从24/25赛季开始，PUMA球迷版足球球衣*（涵盖35个俱乐部，包括欧洲杯和美洲杯的球衣）将首次由RE:FIBRE材料制成。

此次范围扩大建立在2023年生产的46,000件RE:FIBRE球衣的基础之上，不仅旨在减少纺织废料，还试图减少再生聚酯产品生产中对塑料瓶的依赖。为了实现范围扩大，PUMA正在探索多样化的聚酯回收方式，例如热机械和化学回收技术，使PUMA能够显著提高其纺织废料回收能力。

PUMA首席采购官Anne-Laure Descours表示：“RE:FIBRE为足球迷提供了一个实实在在的例子，展示了PUMA如何致力于精益求精(Forever Better)。我们的目标是使我们的聚酯产品100%由纺织废料制成。重新思考我们的生产方式并转向更循环的商业模式非常重要，而RE:FIBRE正是其中的关键。”

为了庆祝这一里程碑，PUMA将在纽约旗舰店举办周末活动，时间恰逢AC米兰和曼城主场球迷版球衣的推出，以及两支PUMA足球队在纽约市展开角逐之前。欢迎PUMA、AC米兰和曼城的球迷参与进来，前往我们的门店庆祝PUMA的RE:FIBRE之旅。

2024年7月20日（星期六）

100枚由Jack Grealish和Christian Pulisic的比赛球衣升级改造而成的限量版徽章将在店内出售。徽章由美国升级改造达人、PUMA Voice of a RE:Generation大使Andrew Burgess设计，以纪念PUMA RE:FIBRE的此次范围升级。

7月21日（星期日）

Andrew Burgess将举办三场升级再造研讨会，向对时尚充满好奇心的消费者介绍对服装进行定制和升级再造以延长其使用寿命的技巧。在充分领略运动与时尚跨界交叉的同时，消费者将有机会将一件RE:FIBRE T恤改造成运动风格的服装。

更多相关信息可在此处查阅。

*不包括当地为费内巴切足球俱乐部、顿涅茨克矿工足球俱乐部生产的球迷版球衣和当地采购的装备。

关于PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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