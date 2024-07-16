Sunn Stream 選擇 Brightcove 來營運其全新串流服務，提供適合闔家觀賞的娛樂和教育內容

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Brightcove (NASDAQ: BCOV), 全球最值得信賴的串流技術公司今天宣布，Sunn Stream已加入其媒體客戶的行列，Sunn Stream 是一個提供適合闔家觀賞的電影、音樂和教育內容的串流服務。Sunn Stream 將仰賴 Brightcove 兩次獲得艾美獎的平台，向全國觀眾播放其內容。

Sunn Stream，目前處於軟啟動階段，是一個為訂閱者提供個性化、適合家庭的內容的流媒體服務，包括電影、音樂、連續劇和各種主題的教育視頻。Sunn Stream 使用 Brightcove 可靠且可擴展的視頻技術，將為觀眾在各種設備上提供流暢、精選且用戶友好的體驗。

「流媒體行業顯然變得更加競爭，供應商們力求吸引和保持更有鑑賞力的觀眾的注意和忠誠度，」Brightcove 執行長 Marc DeBevoise 說。「隨著這一演變，Sunn Stream 已經意識到，結合針對明確受眾的獨特內容與最高質量的視頻播放和直觀個性化的用戶體驗是至關重要的。使用我們領先市場的技術平台，Sunn Stream 將在為其客戶提供可靠、定制化的娛樂選項方面處於前沿，並且能夠使用頂級分析工具來跟蹤性能。」

獨立媒體公司的受歡迎程度持續增長。隨著越來越多的消費者加入進來，這些實體越來越需要能夠與其一起擴展並確保客戶體驗始終如一的合作夥伴。Sunn Stream 選擇了 Brightcove 行業領先的視頻雲流媒體平台，因其獨特的優勢，包括無與倫比的視頻質量、全球可擴展性、無可匹敵的客戶支持和強大的分析功能。

「我們已經徹底更新了 Sunn Stream 的流媒體服務和應用，使其更加易於使用，讓更多客戶能夠享受我們的電影和節目，」Sunn Stream 創始人兼總裁 Garrett Z. Sutton 說。「我們的策劃人現在將精心挑選出乎意料的推薦內容，讓我們的客戶喜愛。我們更專注於為整個家庭創造一種體驗，通過笑聲、眼淚和發人深省的時刻將人們聚集在一起。」

Sunn Stream 加入了一系列依賴 Brightcove 驅動其流媒體功能的媒體公司，其中包括 FrightPix、電影藝術與科學學院、Acun Medya、AMC Networks、BBC Studios、Canela Media、J.COM、MotoAmerica、REELZ、SBT TV 和 SKY Mexico。

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關於 Sunn Stream

Sunn Stream 不僅僅是一個流媒體平台，它是一段未被探索的娛樂和教育旅程，帶領用戶進入電影和電視的新天地，提供適合家庭的在線內容（電影、音樂等），並將推出全新的 Sunn Stream 電影節（計劃於2025年推出）。作為現代故事的營火，它通過笑聲、淚水和發人深省的瞬間將人們聯繫在一起。這個用戶友好的平台提供新鮮的故事和體驗，吸引多代人的關注。每月，Sunn Stream 的內容策展人挑選出一批出人意料的故事，激發驚喜，促進對話，並觸動心靈。除了電影和獨家紀錄片，該平台還提供高質量的教育內容，如金融教育，以填補公共機構留下的空白。Sunn Stream 會員/訂戶享有無限的新內容訪問權，這些內容能夠引發與朋友和家人的討論。Sunn Stream 成立於2022年，由創始人兼總裁、暢銷書作者和企業家 Garrett Z. Sutton 創立，他致力於通過富有價值的內容來娛樂、教育和拓寬用戶的視野。Sunn Stream 的獨特平台可通過 SunnStream.com、Sunn Stream Productions App（適用於 iPads 和 iPhones 的 iOS 和 Android 設備）以及 Roku、Chromecast 和 Apple TV 設備在線體驗。當字幕結束，旅程才剛剛開始：https://sunnstream.com.

關於Brightcove Inc.

Brightcove創造全球最可靠、可擴充和安全的串流科技解決方案，讓企業與其受眾之間的聯繫更加緊密，不受所在地點和瀏覽內容所用的裝置限制。Brightcove的智慧型視訊平臺使60多個國家/地區的企業能夠更有效地對客戶進行銷售，使媒體領導人能夠以更可靠的方式串流內容並加以變現，使每個機構組織能夠與團隊成員更有效地的溝通。我們憑藉在業界長期領先的創新和正常執行時間而獲得兩項科技和工程艾美獎 (Technology and Engineering Emmy® Award)，同時具有無與倫比的可擴充性，從而不斷地推動視訊科技的發展。請在 LinkedIn 、 X 、 Facebook 、 Instagram 、 Threads 和 YouTube 關注Brightcove，並造訪 Brightcove.com.

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